Это знают не все: как самостоятельно сделать экосредство, которое отмоет всю кухню

Многие хозяйки предпочитают дорогие химические средства. Однако в некоторых случаях „старые, добрые“ бабушкины советы справятся с проблемой не хуже, о чем информируют „Белновости “ .

Так, чем старее пятна, тем сложнее их удалять. А потому, лучше предотвращать образование сложных загрязнений, регулярно убираясь на кухне.

Чтобы приготовить средство, которое справится даже со сложными пятнами на кухонном гарнитуре, необходимо взять миску и всыпать в нее ложку соды и две ложки горчичного порошка, а затем хорошо перемешать эти компоненты. После этого можно добавить 1 ложку уксуса и жидкое мыло или моющее средство, если вы не хотите сделать средство полностью экологичным. Также можно добавить 2 ложки нашатырного спирта для повышения эффективности.

Важно! Все манипуляции следует производить в резиновых перчатках и медицинских масках.

Несмотря на то, что это средство легко удалит пятна на столешнице или кухонном гарнитуре, оно также легко справится с устаревшими загрязнениями на посуде. Просто нанесите смесь на поверхность на 10–15 минут и легко удалите грязь.