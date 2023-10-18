18.10.2023, 07:07
IKEA и другие магазины требуют от производителей мебели снизить цены(2)
Wendre, которая уже много лет производит одеяла и подушки для IKEA, уступила требованиям крупной сети и продает ей собственную продукцию дешевле. Глава Wendre Гэвин Перкинс признал, что клиенты требуют более низких цен, и поэтому фирме пришлось провести необходимый анализ затрат внутри компании и сократить расходы там, где это возможно.
„За последние четыре месяца мы тщательно проверили все элементы эстонского филиала Wendre, чтобы сократить и обуздать расходы“, – сказал Перкинс. Он добавил, что все производители сейчас испытывают ценовое давление и сталкиваются со снижением рентабельности и оборота, поэтому необходимо снижать издержки производства.