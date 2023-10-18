IKEA и другие магазины требуют от производителей мебели снизить цены

Wendre, которая уже много лет производит одеяла и подушки для IKEA, уступила требованиям крупной сети и продает ей собственную продукцию дешевле. Глава Wendre Гэвин Перкинс признал, что клиенты требуют более низких цен, и поэтому фирме пришлось провести необходимый анализ затрат внутри компании и сократить расходы там, где это возможно.