Дизайн и интерьер
18.10.2023, 07:07

IKEA и другие магазины требуют от производителей мебели снизить цены

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ФОТО: NP27 | Shutterstock

Крупнейший в мире ритейлер мебели IKEA недавно объявил, что снизит среднюю цену в своих магазинах. По словам местных производителей, снижения цен требуют и другие магазины и покупатели, пишет dv.ee.

Wendre, которая уже много лет производит одеяла и подушки для IKEA, уступила требованиям крупной сети и продает ей собственную продукцию дешевле. Глава Wendre Гэвин Перкинс признал, что клиенты требуют более низких цен, и поэтому фирме пришлось провести необходимый анализ затрат внутри компании и сократить расходы там, где это возможно.

„За последние четыре месяца мы тщательно проверили все элементы эстонского филиала Wendre, чтобы сократить и обуздать расходы“, – сказал Перкинс. Он добавил, что все производители сейчас испытывают ценовое давление и сталкиваются со снижением рентабельности и оборота, поэтому необходимо снижать издержки производства.

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