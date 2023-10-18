Что нужно положить в морозилку, чтобы сэкономить: хитрый трюк

Чтобы сэкономить энергию и деньги, поместите в морозилку несколько предметов домашнего обихода.

Морозильная камера — один из приборов, которые потребляют больше всего энергии в вашем доме. Однако с помощью пакетов с водой вам удастся снизить потребление.

Чтобы сэкономить на счетах за свет, прежде всего нужно заполнить морозилку. Так вы сможете сохранять оптимальный температурный режим и не заставлять прибор работать усердно. Большая часть энергии, которую использует морозилка, идет на охлаждение воздуха, поступающего, когда вы открываете дверцу. Если ваша камера заполнена, то остается меньше места для поступления тепла.

Однако не всегда есть возможность положить в морозилку достаточно замороженных продуктов. Чтобы сэкономить электроэнергию, заполните пробелы в морозильной камере пакетами с водой. Вы можете выбрать пакеты с застежкой-молнией, наполненные водой, блоки льда или даже просто пакеты со льдом.