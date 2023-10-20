Производитель кроватей Delux открыл в центре Т1 свой новейший представительский магазин и аутлет

Компания Delux Production OÜ, в которой работает около 150 человек, производит в Вильянди все свои кровати на заказ. Часть продукции производится на принадлежащем холдинговой компании Delux предприятии Univisio Oy в Финляндии. Чтобы удовлетворить растущий на экспортных рынках спрос, каждую неделю из Вильянди отправляются примерно 14–15 грузовиков с товаром.

Спрос на продукцию Delux значительно вырос в Швейцарии, Германии, Дании и Финляндии, а очередь заказов заполнена до конца года. Наиболее быстро растущим рынком Delux является Швейцария, куда поставки из Вильянди выросли до 30%. Крупнейшим экспортным рынком Delux по-прежнему является Германия.

С открытием магазина в Т1 увеличивается число аутлетов Delux в Эстонии. Другие магазины находятся в Вильянди, Валга, Нарве и Пярну. Кроме того, компания управляет магазином Delux Dreams и аутлетом Delux в Риге.

„Для магазина в T1 мы отобрали лучшие скандинавские бестселлеры. Помимо эксклюзивной коллекции, созданной специально для Скандинавии – и особенно для Дании – здесь представлены особенные продукты, олицетворяющие скандинавский комфорт и качество. Мы предлагаем клиентам возможность заказать кровати в соответствии со своими предпочтениями: можно выбрать нужные размеры, уровень комфорта, ткани, дизайн и даже ножки кроватей, лучше всего соответствующие их стилю“, - отметил представитель компании.

„Приятно видеть в Т1 Delux. Это сильный и амбициозный эстонский мебельный бренд, который очень хорошо представлен на зарубежных рынках. Delux Bed & Bedding прекрасно дополняет наш выбор товаров для дома, а в будущем мы хотим уделять этому направлению еще больше внимания. Магазин не только предлагает покупателям высококачественные товары, но и представляет собой аутлет, идеально соответствующий новому фокусу торговли в T1“, - отметил исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

Согласно новой концепции, аутлеты расположены на первых двух этажах Т1. Delux Bed & Bedding – двенадцатый аутлет центра. Ранее свои аутлеты в Т1 открыли Rademar, Denim Dream, Sportland, Sportplus, Salamander, Upgreat, Pere Optika, Domenica, NS King Bonus, HC Pro и Ideaal Kosmeetika +Outlet.