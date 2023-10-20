ВИДЕО | Освежитель покупать не нужно: фантастический трюк для приятного аромата в доме

Необычным лайфхаком, который поможет сохранять свежий воздух в помещениях, делится блогер Elnaz Hamai в Instagram . Видео с трюком увидите в конце материала.

Освежитель для дома своими руками

Так, автор ролика сначала смешивает два стакана пищевой соды с 3/4 стакана воды. Таким образом получится густая паста. Затем эту смесь девушка раскладывает по формочкам для кексов. „Тесто“ помещает в духовку на 20 минут при температуре около 180 градусов.

После этого блогер создает ароматические композиции с самодельными кексами. Чтобы в доме оставался роскошный запах, сверху кексов автор лайфхака наносит смесь любимых эфирных масел. По словам девушки, такого освежителя должно хватить примерно на три месяца. Остальные кексы можно убрать в герметичный контейнер.