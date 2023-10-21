В каких регионах самое дорогое отопление и будут ли компенсации от государства?

В столице, а также в Маарду, Кейла, Хаапсалу, Рапла, Валга, Йыгева и Кярдла, тепло в дома подает фирма Utilitas. Ее представитель Ольга Петрова заверяет: в ближайшее время предприятие повышать тарифы не будет.

„По сравнению с февралем этого года мы снизили цену на централизованное теплоснабжение в разных регионах примерно на 20%, – отмечает она. – Осенний отопительный сезон мы начнем с уже сниженных цен“.

Тенденция вниз

Петрова добавляет: пока фирма Utilitas не подавала в Департамент конкуренции ни одной заявки на повышение цен.“Тепло, потребляемое нашими клиентами, в основном производят из щепы, цена на которую в этом году снизилась, поэтому мы снизили цену на централизованное теплоснабжение (в большинстве регионов, в том числе в Таллинне, в апреле и июле). Например, в июле тепло в Таллинне и Маарду стоило 79,04 евро/МВтч + км, и осенью мы продолжим на том же уровне. В других городах Эстонии мы также снизили цены уже весной“, – поясняет она.

На вопрос, из каких компонентов сейчас формируется цена на отопление и какая доля в процентах у каждого компонента, специалист отвечает: „Точная формула зависит от особенностей каждой сетевой зоны, таких как доля отечественного возобновляемого топлива, конфигурация или расположение производственного оборудования и сетей, а также количество клиентов в данном районе“.

Многих волнуют прогнозы касательно изменения рыночных цен на сырье в ближайшее время. Ольга Петрова отмечает, что на цену, по которой продается тепло, больше всего влияет закупочная стоимость топлива.