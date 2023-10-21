В каких регионах самое дорогое отопление и будут ли компенсации от государства?
С каждым днем все больше домов включают центральное отопление, и многие жители заволновались: к чему готовиться? По каким тарифам в этом году жители Эстонии будут покупать тепло? И не повторится ли ситуация прошлого отопительного сезона, когда цены за коммуналку били рекорды, узнавала „МК-Эстония“.
В столице, а также в Маарду, Кейла, Хаапсалу, Рапла, Валга, Йыгева и Кярдла, тепло в дома подает фирма Utilitas. Ее представитель Ольга Петрова заверяет: в ближайшее время предприятие повышать тарифы не будет.
„По сравнению с февралем этого года мы снизили цену на централизованное теплоснабжение в разных регионах примерно на 20%, – отмечает она. – Осенний отопительный сезон мы начнем с уже сниженных цен“.
Тенденция вниз
Петрова добавляет: пока фирма Utilitas не подавала в Департамент конкуренции ни одной заявки на повышение цен.“Тепло, потребляемое нашими клиентами, в основном производят из щепы, цена на которую в этом году снизилась, поэтому мы снизили цену на централизованное теплоснабжение (в большинстве регионов, в том числе в Таллинне, в апреле и июле). Например, в июле тепло в Таллинне и Маарду стоило 79,04 евро/МВтч + км, и осенью мы продолжим на том же уровне. В других городах Эстонии мы также снизили цены уже весной“, – поясняет она.
На вопрос, из каких компонентов сейчас формируется цена на отопление и какая доля в процентах у каждого компонента, специалист отвечает: „Точная формула зависит от особенностей каждой сетевой зоны, таких как доля отечественного возобновляемого топлива, конфигурация или расположение производственного оборудования и сетей, а также количество клиентов в данном районе“.
Многих волнуют прогнозы касательно изменения рыночных цен на сырье в ближайшее время. Ольга Петрова отмечает, что на цену, по которой продается тепло, больше всего влияет закупочная стоимость топлива.
„Переговоры с поставщиками топлива проходят регулярно, и в разных регионах Эстонии заключены договоры на разные периоды. Как видно из недавнего прошлого, геополитическая ситуация и положение на топливном рынке могут быстро меняться и влиять на цену топлива, что в свою очередь также влияет на цены энергоносителей. Помимо топлива на цену влияют все другие производственные затраты, которые также выросли в последние годы: процентные ставки, общая инфляция и т. д.“, – перечисляет она.
Рекордных цен не будет?
Руководитель отдела регуляции цен Департамента конкуренции Керту Сауль отмечает: за последнее время, то есть в течение августа и сентября, были поданы ходатайства об изменении цены в 28 регионах (по состоянию на 20 сентября).
„Из них 10 – о повышении предельной стоимости отопления для конечного потребителя, – добавляет она. – В некоторых случаях изменение, правда, было довольно небольшим“.
Если сравнивать с тем же периодом прошлого года (01.08–20.09), то, добавляет специалист, количество ходатайств заметно снизилось – почти в три раза.
„К тому же большинство ходатайств, поданных в 2022 году, были о повышении тарифов“, – подчеркивает она.
Специалист разъясняет: самое дешевое отопление – в регионах, где используют твердое топливо (например, щепу, торф) или полукоксовый газ. А самое дорогое отопление – в регионах, где в качестве сырья используют природный газ или сланцевое масло.
„Таким образом в тех регионах, где топят, например, только газом или сланцевым маслом, существенную роль играет закупочная цена сырья, – подчеркивает она. – И, например, по сравнению с 2022 годом стоимость природного газа снизилась в разы. Также на предельную стоимость тепла влияет тот факт, что обычно используют все же разное сырье: щепу, природный газ или сланцевое масло. И цены на щепу, например, в разных регионах могут варьироваться. А природный газ – дороже сланцевого масла. Так что в зависимости от пропорций сырья могут меняться и цены на отопление в разных регионах“.
Играют роль объемы продажи теплоэнергии и плотность населения. Немаловажны инфраструктура и производство, а также количество инвестиций в них.
Сауль приводит пример: в Пюркси используют торф, а в Юри – преимущественно щепу. Поэтому у них такие низкие цены.
„Имеются также единичные регионы, где фирмы-поставщики тепла не ходатайствовали об изменении предельной стоимости, и можно предположить, что это – не самая важная часть в деятельности данных предпринимателей или есть другие обстоятельства. Играет роль в тенденции к снижению цен и то, что на протяжении долгого времени цена на топливо – например, природный газ – была низкой“, – подытоживает она.