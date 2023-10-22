Вы удивитесь, что так можно было: как еще использовать губки для посуды

Существует три необычных способа их использования.

Для чего можно использовать губки для мытья посуды

Шерсть

Если у вас дома живет кот или собака, проблема шерсти становится очевидной многим. И хотя собирать шерсть с твердых поверхностей обычно не вызывает особых трудностей, с мягкой мебелью все обстоит несколько иначе. В этом случае рекомендуется использовать губку. Сперва пройдитесь ею по диванам и креслам жесткой стороной, а затем пропылесосите предметы интерьера.

Катышки

Еще одна проблема, с которой сталкиваются даже те, у кого нет пушистых домашних животных, — это катышки на одежде. Однако избавиться от них несложно, если использовать губку. Просто пройдитесь ее жесткой стороной по одежде, на которой образовались нежелательные катышки.

Запах из холодильника

Чтобы избавиться от посторонних запахов в холодильнике, можно посыпать небольшое количество соды на влажную губку для мытья посуды, а затем поместить ее в холодильник. Таким образом, губка впитает запахи, и проблема их присутствия в холодильнике будет решена.