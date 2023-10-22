Осторожно! Алоэ, фикус, гиацинт: эти растения вредят вашим домашним питомцам

Алоэ

Человеку это растение несет больше пользы, чем вреда, чего не скажешь о животных. Если ваш кот или собака дотянется до этого суккулента, обязательно попробует алоэ на зуб, так как растение не источает неприятного запаха и животные часто поедают верхнюю часть. Но проблема в том, что в алоэ содержатся салонины и латекс, которые буквально за пару часов спровоцируют диарею у вашего питомца. Опытные владельцы собак говорят о том, что если не предпринять попыток помочь питомцу в такой ситуации, может произойти сильное обезвоживание, а это состояние очень опасно.

Фикус

Суперпопулярное растение, которое было, наверное, в каждом доме. Даже для человека фикус может быть источником проблем, к примеру, если сок попадет на кожу. В этом случае может возникнуть сильная аллергическая реакция, не говоря уже о раздражении при попадании на слизистые. Животные могут съесть довольно большое количество листьев фикуса, что приведет к жесткому отравлению, и, если питомцу вовремя не оказать помощь, исход может быть летальным.

Гиацинт

Это растение красиво, но при этом коварно. Но не спешите накрывать цветок защитным барьером, ведь ваш питомец может выкопать сами луковицы растения, и как раз они и представляют для него опасность. В корнях гиацинта содержится щавелевая кислота, а она крайне токсична для животных и маленьких детей. В лучшем случае ваш питомец отделается рвотой, но если съест целую луковицу, может потребоваться помощь специалиста. В любом случае, будьте внимательны к тому, чем занят ваш пушистый зверь.

Азалия