Не нужно так делать: как сохранить тепло в доме при центральном отоплении

Как удержать тепло в доме

В отличие от общепринятого убеждения, закрывание всех дверей в доме не способствует повышению энергоэффективности. Фактически более эффективным решением является использование простого совета: при использовании центрального отопления оставлять все внутренние двери открытыми . Однако, если вы обогреваете только одну комнату, то закрытие двери в данном случае имеет смысл, так как это поможет удержать тепло исключительно в этом помещении.

Если в вашем доме есть источник тепла, такой как камин или дровяная печь, то важно держать двери закрытыми. Это необходимо для того, чтобы сохранить тепло исключительно в той комнате, где вы находитесь, и избежать его рассеивания. Кроме того, обеспечение хорошей герметизации окон и дверей также полезно для максимального сохранения тепла в вашем доме.