Хозяин Jysk сократил 500 работников мебельного производства

Производитель мебели Actona Group входит в датский концерн Lars Larsen, которому также принадлежит известная сеть магазинов Jysk, торгующая мебелью и товарами для дома.

И Actona, и Jysk недавно отчитались о финансовых результатах, которые фактически являются рекордными, несмотря на то, что обе компании не достигли поставленных целей.

Как предполагал исполнительный директор Actona Group Джимми Мортенсен, выручка от продаж в 2022-2023 финансовом году достигнет 3,5 млрд датских крон, однако фактический оборот составил всего 2,86 млрд датских крон (469 млн евро против 383 млн евро).

В Actona Group работает около 3000 сотрудников в Дании, Китае, Литве, Украине и Польше. За год компания сократила около 550 рабочих мест, сейчас в штате Actona числится порядка 3000 человек.