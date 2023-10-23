Литовская семья уже в третий раз ест выращенные самостоятельно бананы. Как им это удалось?

Специалисты, говорят, что это растение дома выращивать легко, нужно лишь тепло и свет.

Как рассказала Рита Вайчюленене, 10 лет назад она получила банан в подарок. Нынешнее растение - третье поколение подаренного 10 лет назад банана. После того, как растение дает плоды, оно отмирает и вырастает из корней заново. „Мы ждали почти четыре года, пока дерево дало плоды“, - рассказала женщина.

Первый раз банан зацвел в доме Вайчюленасов под Рождество. С момента цветения до созревания плодов проходит 6 месяцев, поэтому в этом году первые бананы семья ела в июле-августе.

Тогда было много бананов, второй урожай был менее обильным. А в этом году банан дал 30–40 плодов. Одни уже желтые, другие пока не созрели. „Домашние бананы очень сладкие и душистые“, – делится впечатлениями Вайчюленене.

Женщина добавляет, что ничем не удобряет банан. „Поливаю, и растение довольно“, – смеется она, заметив, что летом в жаркие дни каждый день банан „выпивал“ 6 литров воды. Вайчюленене рассказала, что после первого плодоношения банан дал один отросток, после второго – три. Тогда семья один оставила себе, а два подарила друзьям, но у друзей бананы пока не выросли.