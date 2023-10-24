Розы любят водку: как продлить жизнь букетам

Отогрейте букет

Если вам подарили цветы зимой, не спешите сразу ставить их в вазу с водой. Дайте букету немного привыкнуть к комнатной температуре: если растения в бумаге или газете, оставьте их в упаковке на 15 минут, лишь после этого перенесите в вазу.

Правильная вода

В этом пункте мнения флористов расходятся. Кто-то считает, что нужно помыть емкость с мылом и залить кипяченую воду комнатной температуры, другие уверены, что она должна быть холодной. Но в одном они правы: жидкость должна покрывать стебли до высоты, на которой перевязан букет.

Меняйте воду каждый день, чтобы растения чувствовали себя комфортно.

Опрыскивайте листья

Если букет стоит на подоконнике над батареей, то листья в сухом воздухе будут сохнуть быстрее. Чтобы этого не произошло, опрыскивайте их из пульверизатора, но делайте это так, чтобы вода не попадала на цветы и бутоны, только на листья.

Купите подкормку

Сейчас специальные порошки продаются в любом магазине, они помогут букету дольше оставаться свежим. Правда, работает подкормка лишь в том случае, если цветы при покупке были свежими.

Немного алкоголя

Этот лайфхак отлично подходит для роз: они значительно дольше стоят, если в воду добавлять столовую ложку водки.

Добавьте монетку

Медь окисляет воду и не дает размножаться бактериям, поэтому положите в вазу пару монеток.