ВИДЕО | На сковороде не останется ни одной царапины: ловкий трюк обновит посуду за 5 минут

Блогер из TikTok @s_lou92 демонстрирует на видео трюк с поцарапанной сковородой.

Сначала блогер очищает сковороду мягкой стороной губки и жидкостью для мытья посуды. Затем дожидается, пока посуда высохнет, и ставит ее на включенную плиту. Когда поверхность нагревается, блогер насыпает слой поваренной соли и тщательно распределяет по поверхности. После того как соль прогрелась и изменила цвет, плиту отключают. Следующий шаг — дождаться пока остынет сковорода и удалить соль слегка влажным бумажным полотенцем.

На поверхности не осталось ни одой царапины. К тому же этот метод предотвращает дальнейшее прилипание еды к сковороде.

Но стоит обратить внимание, что продемонстрированный метод работает только в случае небольших царапин. Жарка в посуде с сильными повреждениями и последующий прием пищи могут нанести вред здоровью. Если покрытие шелушится и отваливается, обязательно нужно заменить сковороду.