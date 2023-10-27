IKEA бесплатно преобразит ваше рабочее место: подайте заявку до 5 ноября

В офисах будет царить атмосфера домашнего уюта

Менеджер IKEA по услугам для предприятий говорит, что холодные и формальные офисы больше не оправдывают ожиданий коллег. Если раньше эстетика и уют не имели большого значения в официальной офисной среде, то сейчас ситуация сильно меняется.

„Теперь, когда у многих появилась возможность гибридной работы, меняются и ожидания от рабочих мест и их уюта. В будущем всё больше и больше офисов будут напоминать нам дома. Работодатели стремятся создать такую рабочую среду, которая не только повышает производительность и позволяет сконцентрироваться, но также положительно влияет на уровень стресса, способствует общению между коллегами“, – говорит менеджер IKEA по дизайну интерьера для предприятий Кярилин Кухлап.

Она отмечает, что получает всё больше запросов на планирование и создание зон отдыха на рабочих местах или небольших уютных мест для деловых встреч с удобными креслами в офисных помещениях.Такая обстановка, по её словам, ведёт к более неформальному общению и единению.

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Поскольку мы склонны украшать дома во время сезона праздников и празднеств, этот принцип можно применить и на рабочем месте, что сделает его более уютным и поднимет настроение коллегам. В преддверии праздничного сезона команда дизайнеров интерьера IKEA для предприятий бесплатно украсит 3 коммерческих помещения. Специалисты по интерьеру продемонстрируют, как можно придать уюта и тепла офисной среде без масштабных реконструкций и смены мебели, а только с помощью декора, освещения и текстиля.

„В самое тёмное время года становится особенно важно окутать себя уютом и большим количеством света как дома, так и в офисе, где мы проводим большую часть дня. Не говоря уже о том, что это позволяет ощутить праздничное настроение, которое, согласно проведенному в октябре исследованию IKEA, больше всего любит почти половина жителей Эстонии в рождественский период“, – говорит К. Кухлап.

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