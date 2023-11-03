Дизайнер назвал самые бесполезные устройства для кухни

„Среди самых бесполезных гаджетов я бы назвал термопот — что-то среднее между чайником и термосом: громоздкий и вода в нем нагревается дольше. Электрическая соковыжималка, фритюрница и элетрофондюшница тоже занимают очень много места, а использоваться будут, не будем себя обманывать, крайне редко“, — сказал Гриневич.

По мнению дизайнера, не стоит также тратить деньги на пароварку и рисоварку, поскольку их функции выполняет более функциональная мультиварка.

„Но главный антигерой — винный шкаф. Если вы не гурман, в коллекции которого дорогие и очень дорогие вина, даже не думайте тратить деньги и занимать место“, — заявил эксперт.

Он также посоветовал отказаться от холодильника с функцией ледогенератора.

„Что касается таких функций, как ледогенератор, то это вовсе необязательная вещь. Так ли часто вы используете лед, чтобы переплачивать за это кругленькую сумму?“ — пояснил Гриневич.

Говоря о полезных вещах для кухни, дизайнер предложил купить духовой шкаф с функцией пиролитической самоочистки, автоматическими программами, прохладными фронтальными панелями, а также измельчитель пищевых отходов, который не только избавит от неприятного запаха на кухне, но и решит проблему раздельного сбора мусора и электрический вакууматор, способный продлить срок хранения продуктов.