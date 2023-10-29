Не испортится и не собьется в комки: как правильно стирать пуховое одеяло

Достаточно знать ряд правил, которые сведут к минимуму вероятность испортить постельное белье.

Прежде всего, проверьте бирку, прикрепленную к одеялу. Там вы должны найти всю необходимую информацию с рекомендациями по его стирке.

Стирать одеяла в стиральной машине определенно быстрее, чем вручную, но этот процесс все равно может занять до нескольких часов. Аккуратно скрутите одеяло в валик. Кладя изделие в машинку, убедитесь, что между грязным постельным бельем и дверью есть место. Пух при намокании становится очень тяжелым, поэтому слишком большое одеяло сможет повредить стиральную машину.

Пуховое одеяло рекомендуют стирать на деликатном режиме, при температуре воды не выше 30 градусов. Не лишним будет дополнительное полоскание, чтобы точно вымыть все остатки порошка.

Ни в коем случае нельзя использовать хлорные отбеливатели и другие агрессивные средства для стирки одеял из пуха.

После завершения цикла стирки тщательно встряхните одеяло. Делайте это в течение 15–20 минут. Так вы предотвратите слипание пуха.

Сушить пуховое одеяло рекомендуют в горизонтальном положении на хорошо расправленной простыне. Для лучшей и более быстрой сушки можно накрыть ее еще одной простыней или полотенцами и слегка промокнуть одеяло, чтобы собрать лишнюю влагу. В процессе сушки необходимо периодически сбивать и перетряхивать одеяло.

Не сушите изделия из пуха под прямыми лучами солнца, на батарее и у других источников тепла. От слишком горячего воздуха одеяло потеряет свои свойства.