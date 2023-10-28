Неряха или перфекционист: как относятся к наведению порядка те или иные знаки зодиака

Овен (21.03 – 19.04)

Люди, рожденные под этим знаком. обычно практичны, лишены сентиментальности и всегда правы. Именно всегда — так уж вышло, что поделаешь. И если им не удастся припахать к уборке кого-то из домашних, они готовы заплатить, лишь бы не убираться дома самим — божественное происхождение мешает. Однако встречаются среди представителей этого знака и такие экземпляры, которых уборка не страшит — они закатывают рукава и на несколько часов с их кипучей энергией превращаются буквально в “очистительный ураган”. В такие моменты лучше не стоять у них на пути — можно и тряпкой по физиономии ненароком схлопотать.

Телец (20.04 – 20.05)

Тельцы к вопросам наведения порядка подходят основательно, им сначала важно спланировать стратегию этой важной операции и продумать все этапы. А когда план созрел, можно приступать и к самой уборке. Конечно, это займет немало времени, но все будет сделано качественно — каждая пылинка будет поймана, ни одна кошачья шерстинка не уйдет от справедливого возмездия. Порой стремление Тельцов к чистоте представителей других знаков может удивить — то, что кто-то назовет “порядком”, Тельцы определят как “адский бардак” и, засучив рукава, примутся за работу. Полезно иметь в доме хотя бы одного Тельца, что и говорить.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Представители этого знака любят чистоту, но частенько уверены в том, что наводят ее какие-то специальные невидимые феи — стоит только отвернуться. Удел же самих Близнецов — это не пошлые ведро и тряпка, а милое щебетание о пустяках с подругой за бокалом сухого вина. Но порой грубая реальность вторгается в возвышенный мир Близнецов, и от уборки в квартире становится отлынивать все тяжелее. Тогда на них может накатить вдохновение, и тут уж кто не спрятался, Близнец не виноват! В порыве вдохновения весь дом вполне может быть “помыт” при помощи спрея для полировки мебели — реальный случай, кстати, один знакомый Близнец именно так и поступил.

Рак (22.06 – 22.07)