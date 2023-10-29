Почему хвойные деревья осенью коричневеют внутри и что с этим делать? Раскрываем секреты

На протяжении 30 лет лесопитомник Ignase занимается исключит ель но выращиванием и продажей крупных эстонских деревьев высотой 2-5 метров. Так как я каждый день общаюсь с клиентами, а также активно слежу за тем, что происходит в сад ово-огородных группах, то вижу, как каждую осень основными становятся следующие вопросы: почему туя побурела изнутри? она погибнет или ее можно спасти, например, с помощью сульфата магния? умрет ли сосна , пожелтевшая изнутри?

На самом деле причина этих проблем простая. Если речь идет о лиственных деревьях, то мы привыкли, что каждую осень с них опадают листья, зимой они стоят голые, а весной начинается новый жизненный цикл. Но почему-то туя или сосна, становясь осенью коричневато-желтыми, каждый раз пугают людей. Однако бояться не стоит, так как мы имеем дело с нормальным естественным процессом. Хвойные деревья — будь то ель, сосна или туя — осенью буреют изнутри из-за того, что происходит процесс смены иголок. Хвойное дерево сбрасывает свои старые, расположенные возле ствола иголки, чтобы весной вырастить новые.