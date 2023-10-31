Полезные советы
31.10.2023, 07:07

ВИДЕО | Просто волшебство: простой способ избавиться от конденсата на окнах

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ФОТО: Julia Nazarova | Shutterstock

Одновременно со снижением температуры за окном многие сталкиваются с появлением конденсата на окнах. Убрать лишнюю влагу обычно помогает осушитель, либо же сделанные своими руками аналоги устройства. Но есть и альтернативный метод, пишет Telegraf.

Чтобы предотвратить появление конденсата на окнах в квартире осенью и зимой, воспользуйтесь лайфхаком. Своим методом борьбы с каплями воды на окнах поделился пользователь @tiger_lee_uk в TikTok.

Бороться с конденсатом на окнах блогеру помогает обычная жидкость для мытья посуды.

Как убрать конденсат с окон

Для лайфхака с избавлением от конденсата нужны две безворсовые мягкие тряпки и любе жидкое средство для мытья посуды.

Для начала с запотевшего окна тряпкой нужно убрать конденсат. На другую тряпку необходимо нанести немного жидкости для мытья посуды, а затем протереть стекло.

Как убеждает блогер, спустя время на окне не появится ни капли воды, оно будет чистым и прозрачным.

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RusDelfi
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