IKEA продолжает расширяться в странах Балтии

Цель пункта планирования и заказа IKEA — помочь посетителям спланировать решения IKEA для своего дома, такие как кухни, спальни, решения для хранения вещей и многое другое. Посетителям предлагается индивидуальная консультация со специалистом IKEA в заранее забронированное время. Кроме того, в лиепайском представительстве есть специальные зоны, где вы можете проконсультироваться и сразу заказать то, что вам нужно из готового дизайна. Вы также можете удобно забрать свою продукцию в филиале.

„Цель нового представительства — предложить посетителям вдохновение, советы, решения и помощь специалистов, чтобы сделать жизнь дома лучше. В студии планирования основное внимание уделяется заранее организованным встречам, но приветствуются и спонтанные посетители, желающие получить приятные впечатления от IKEA. Если вкратце, то это значит, что любой, кому нужна новая кухня, может заранее записаться на прием, прийти в IKEA в Лиепае, и специалисты спланируют специальное решение в соответствии с потребностями посетителя, а также помогут оформить заказ“, — пояснила Инга Филипова, менеджер по продажам IKEA в странах Балтии.

Все услуги, предлагаемые в Латвии, доступны в Лиепае, например, замер, сборка и установка мебели. Весь выбор товаров для дома IKEA доступен в интернет-магазине, а некоторые товары также можно приобрести на месте, чтобы мгновенно получить удовольствие от покупок и еще больше повысить качество обслуживания посетителей.

В выставочном зале вы сможете ознакомиться с различными интерьерными решениями

Представительство IKEA в Лиепае будет иметь площадь около 1000 квадратных метров. Часть его отведена под демонстрационный зал, где клиенты могут потрогать и рассмотреть самые интересные решения по обустройству дома, например, решения для кухни, гардероба и спальни. Остальные области посвящены таким услугам, как планирование мебели, заказ, а также возврат и обмен онлайн-заказов. Кроме того, имеется склад, отдел логистики и помещения для персонала.