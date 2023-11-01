Упрощаем готовку: а вы знаете, за что отвечает та или иная функция вашего духового шкафа?
Многие покупатели умных духовок не осмеливаются экспериментировать, и по привычке продолжают пользоваться всего парой режимов, а ведь правильный выбор функции может заметно упростить процесс.
Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Алари Пеннар рассказал об основных функциях духовых шкафов, объяснил, как их следует использовать и поделился советами, которые помогут сделать домашнюю еду еще вкуснее.
Верхний и нижний нагрев
Этот режим работы наверняка знаком едва ли не каждому, и обычно является первым выбором людей, которые используют духовку дома. Нагрев в этом случае осуществляется за счет нагревательных элементах, расположенных сверху и снизу. Поскольку при использовании этого режима нагрев бережный и равномерный, режим хорошо подходит для выпекания и запекания. Хорошо получаются, например, пироги, печенье и рагу.
Гриль
Если лето прошло, но мыслями вы до сих пор там и не можете перестать вспоминать аппетитный запах приготовленных на гриле колбасок и мяса, унять тоску поможет мясо, приготовленное в режиме гриля в духовке. Эта функция идеальна для приготовления мясных и рыбных блюд, а также прекрасно подойдет для того, чтобы расплавить сыр на запеканке. Снаружи у еды будет хрустящая румяная корочка, но внутри блюдо не пересохнет, сохранив свою сочность.
Конвекция
При использовании этой функции нагрев осуществляется за счет заднего нагревательного элемента, а встроенный вентилятор равномерно распределяет тепло по всему духовому шкафу. Режим конвекции следует использовать, если вы готовите несколько блюд на разных уровнях, хотите что-то запечь или равномерно подрумянить выпечку, такую как печенье или пирог.
Су-вид
Это французское слово указывает на способ приготовления пищи, который требует особого мастерства. При классическом су-виде продукт помещается в вакуумную упаковку и доводится до готовности на водяной бане при точно контролируемой температуре. В прогрессивных духовых шкафах режим су-вид достигается при помощи воздуха, а равномерная невысокая температура поддерживается без использования пара или резервуара с водой. Эта функция позволяет добиться максимально равномерной готовности продукта, при этом он остается нежным, отличается богатым вкусом и мягкостью.
Приготовление с паром
Приготовление пищи на пару позволяет сохранять содержащиеся в ней витамины и минералы, продукты остаются вкусными и сочными, а текстура не меняется, что особенно важно в случае овощей. При этом режиме горячий пар подается из парогенератора в духовой шкаф, и термическая обработка осуществляется именно за счет пара. Наилучшим образом приготовление на пару подходит для овощей, рыбы, блюд из яиц и риса.
Сушка
Эта функция станет настоящей находкой, если вы хотите сделать запас полезных чипсов или насушить зелени на зиму. Например, в духовке можно сушить листья мяты, яблоки, всевозможные другие пряные травы и овощи. Для удаления влаги из продуктов духовой шкаф использует низкий жар и конвекцию. Занимает процесс сушки всего несколько часов.
Аэрофритюр
Функция аэрофритюра в духовом шкафу имитирует приготовление пищи во фритюре при помощи горячего воздуха и конвекции. Еда получается с золотистой хрустящей корочкой, но зачастую является более полезной альтернативой жареной или приготовленной во фритюре, поскольку аэрофритюр позволяет использовать гораздо меньше масла.