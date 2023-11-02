Кому нельзя есть хурму: польза и вред осеннего лакомства

А вот высокое содержание углеводов (в т.ч. сахаров) в плодах может отразиться на организме не лучшим образом, особенно если речь идет о больных сахарным диабетом или людях, имеющих проблемы с лишним весом. Тут важен индивидуальный подход и чувство меры.

Витамины и антиоксиданты полезны для кожи, поэтому хурму успешно используют в домашней косметике. Маски из хурмы обладают омолаживающим, тонизирующим, увлажняющим действием, помогают очистить проблемную кожу и подтянуть увядающую, улучшить цвет лица. Витамины — это важно, но их (в различных сочетаниях) содержат все свежие фрукты , ягоды и овощи. А вот чем хурма действительно выделяется и отличается от других природных даров, так это наличием в ее составе йода — элемента, который довольно редко встречается в продуктах питания. Поэтому спелую хурму очень полезно есть жителям йододефицитных регионов — это хорошая профилактика заболеваний щитовидной железы. Высокое содержание железа делает плоды отличным средством предупреждения анемии, имеющийся в их составе магний укрепляет сердечную мышцу, а калий помогает выводить излишнюю жидкость и справляться с отеками (как почечного, так и сердечного происхождения). Поэтому хурму рекомендуют включать в рацион при гипертонии и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также для профилактики атеросклероза.

Спелая хурма содержит много бета-каротина (провитамина А) и витамина С, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают защитить организм от свободных радикалов и способствуют обновлению клеток, тем самым предупреждая преждевременное старение. В зрелых плодах отмечается также высокое содержание витамина Р, необходимого для нормальной эластичности и здорового тонуса сосудов, и витамина В5, который вместе с витамином С помогает иммунитету и повышает устойчивость организма к инфекциям. А еще витамины группы В способствуют сохранению здоровья нервной системы, что так необходимо в современном мире каждому человеку.

Свежая хурма, несмотря на высокое содержание глюкозы и фруктозы, оказывает сравнительно небольшое влияние на изменение уровня сахара в крови (имеет невысокий гликемический индекс). Так происходит за счеттанинов, непосредственно влияющих на усвоение углеводов в организме. А танинов больше в недозрелых плодах (ими обусловлен вяжущий вкус неспелой хурмы), поэтому при диабете рекомендуется отдавать предпочтение именно им — пусть менее вкусным, зато более безопасным.



И конечно, важно количество продукта. Если есть свежую хурму понемногу и не каждый день, скорее всего, вреда не будет (хотя посоветоваться с врачом все равно нужно обязательно!), а вот злоупотребление этими плодами вполне может навредить.

Что касается сушеных фруктов, то их при сахарном диабете и ожирении рекомендуется избегать из-за повышенного содержания углеводов. Здоровым людям при умеренном употреблении или в условиях высокой физической нагрузки этот высококалорийный продукт вреда не причинит.



То есть, сахарный диабет и ожирение не являются однозначными противопоказаниями для употребления хурмы, но в каждом конкретном случае решение должен принимать врач. Оно зависит и от течения болезни, и от сопутствующих диагнозов, и от индивидуальной реакции организма. И конечно, даже если врач разрешил есть хурму, очень важно соблюдать меру, включать плоды в рацион в небольших количествах.

Влияние хурмы на органы пищеварения

Влияние хурмы на желудочно-кишечный тракт и пищеварительные процессы в значительной мере зависит от спелости плодов. Как уже было сказано, в недозрелой хурме повышено содержание танинов, обладающих сильным вяжущим действием, и употребление ее в пищу в больших количествах может спровоцировать запор.



Но все меняется, когда плоды созревают. Количество дубильных веществ в спелой хурме уменьшается, а большое количество клетчатки в плодах стимулирует перистальтику кишечника. В результате спелая хурма оказывает послабляющее действие. При склонности к запорам это скорее хорошо; на стабильно работающий желудочно-кишечный тракт умеренное употребление хурмы обычно не оказывает заметного воздействия, а вот слабый, раздраженный кишечник может отреагировать диареей.



Поэтому при обострениях хронических заболеваний органов пищеварения и при острых воспалениях желудочно-кишечного тракта от употребления хурмы рекомендуется воздержаться. В остальных случаях умеренное употребление плодов обычно не приносит вреда здоровью.



Любители хурмы не только едят ее свежей, но и готовят различные блюда из плодов. Тут нужно учитывать, что длительная тепловая обработка разрушает витамины, а добавление сахара повышает калорийность продукта. Чтобы получить максимум пользы при использовании плодов в кулинарии, правильно выбирайте рецепты и не забывайте о возможных противопоказаниях.