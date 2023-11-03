ФОТО | В магазине товаров для интерьера Lartusi дали старт рождественскому сезону

На месте была представительница Villeroy & Boch из Финляндии, которая прелставила ставшие уже традиционными рождественские коллекции бренда. В этом году появилась специальная рождественская коллекция для тех, кто ценит скандинавский минимализм - полностью белая посуда с рождественскими элементами.

Рождественское настроение также помогут создать новинки на праздничный сезон от производителей свечей и домашних ароматов Baobab Collection и Acqua di Parma.

Художник Бритт Самосон, которая раньше оформляла витрины магазина Lartusi, в этом году представила оберточную бумагу, дизайн которой она создала специально для Lartusi, и провела мастеркласс по упаковке подарков.