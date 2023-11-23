До и после: как обустроить маленькую прихожую
При обустройстве дома прихожей зачастую уделяется незаслуженно мало внимания. По сути, прихожая – это то помещение, которое гость видит в первую очередь и на основе которого начинает формироваться общее впечатление о доме. Поэтому прихожая должна быть опрятной, практичной и удобной. Дизайнер интерьера делится советами, как удобно и просто обустроить прихожую, которая при этом будет выглядеть уютно и привлекательно.
В коридорах многих семей, особенно там, где подрастают дети, всегда не хватает места. Чем больше увеличивается количество оставленных там вещей, тем больше вам надо подумать о решениях для хранения. Например, если в прихожей много полок с вещами на виду, может создаться впечатление, что она слишком заставлена предметами и вещам нет места. Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, делится рекомендациями о том, как красиво обустроить прихожую.
Первый шаг – планирование
„Прежде всего рекомендую подумать, сколько и какие вещи хранятся в прихожей и где можно разместить мебель. Исходя из этого, можно выбирать предметы мебели и распределять их расположение. Следует учитывать нынешнее расположение розеток и то, где они могут понадобиться для новой мебели в будущем“, - сказал Кастро.
Он также отмечает, что при оформлении прихожей следует учитывать три важных фактора: куда поставить обувь (особенно грязную или мокрую), где разместить верхнюю одежду семьи и где хранить ключи.
Вешалки, заваленные верхней одеждой, делают комнату меньше
„Если у вас есть только стеллажи для хранения верхней одежды, это может выглядеть неряшливо, поэтому лучше хранить их в закрытом шкафу. Выбирайте гибкую систему хранения, которую можно адаптировать как для больших, так и для маленьких прихожих. Различные решения можно комбинировать между собой, и благодаря этому вы можете скомпоновать каркасы гардероба вместе, чтобы сформировать более высокий или низкий шкаф, разместить систему хранения под скошенным потолком или расширить ее на всю ширину стены. Прежде чем крепить шкафы к стене, убедитесь, что стены прихожей подходят, при необходимости можно укрепить стены для создания нужного решения. Сезонную одежду можно хранить на полках шкафа, а повседневную одежду можно повесить на вешалки“, — рассказал дизайнер интерьера.
Он добавил, что мокрой одежде следует дать высохнуть при комнатной температуре, прежде чем положить ее в шкаф. Помещение влажных вещей в шкаф может вызвать неприятный запах.
Практичные решения экономят место
Шкафы для обуви очень удобны для хранения обуви в небольшой прихожей. „Например, полка для обуви глубиной всего 13 см и четырьмя секциями вмещает 8 пар обуви и идеально вписывается в узкие прихожие. Объединив два шкафа, в них можно хранить 16 пар обуви. Если в комнате есть плинтусы, стоит выбрать шкаф с ножками только у переднего края, который, таким образом, можно поставить прямо у стены над плинтусом“, — сказал Кастро.
Помимо нехватки места, проблемой при обустройстве многих прихожих являются обычные стеновые ниши или выступающие части стен. Специалист рекомендует размещать в таких местах полки или стеллажи, где можно будет выставить напоказ своих любимых или повесить постоянно теряющиеся предметы, например, ключи.
„Вешалки полезны по утрам, когда вы спешите и все идет не по плану. Это облегчает жизнь, если необходимые мелкие предметы, такие как ключи, солнцезащитные очки, кошелек и т. д., имеют определенное место. Также прикрепите полки ниже, чтобы дети могли сами забрать свою одежду. А еще добавьте зеркало, висящее на подходящей высоте, чтобы на него можно было взглянуть перед выходом из дома“, — предложил дизайнер интерьера IKEA.
Умные решения, которые делают жизнь проще
Хороший способ придать вашей прихожей новый вид — использовать умные решения для освещения, такие как светодиодные умные лампы, свет которых можно регулировать по мере необходимости.
„С помощью пульта дистанционного управления или смартфона интеллектуальную лампочку можно регулировать, включать и выключать, а также устанавливать режим теплого или холодного света, чтобы создать уют. При желании можно добавить доступный датчик движения, который включает свет в комнате, когда кто-то перемещается. Это экономит электроэнергию, поскольку таким образом лампы случайно не остаются включенными. Особенно это касается туалета и ванной комнаты и обязательно пригодится семьям с детьми. Освещение, подключенное к датчику движения, также можно легко настроить на яркость 30% или 100%. Более того, светодиодные источники света потребляют до 85% меньше энергии и служат в 20 раз дольше, чем лампы накаливания“, — отметил Кастро.
Еще одно простое в установке решение — разместить в гардеробе светодиодные ленты на батарейках, теплый свет которых поможет быстро найти нужную одежду даже самым темным утром. Свет включается и выключается автоматически при открытии и закрытии двери, что помогает избежать ненужного потребления энергии.
Как сохранить прихожую в чистоте зимой?
„В осенне-зимний период грязь, распространяющаяся из коридора в комнаты, расстраивает многих. Пластиковый коврик для ног, который стоит всего несколько евро, защищает пол от грязи и камней, а также легко чистится и предотвращает попадание воды и грязи из зимней обуви в другие комнаты. Благодаря высокому краю вода и грязь прочно удерживаются на коврике. Его также можно эффективно комбинировать с полкой для обуви или скамейкой с полкой для обуви“, — пояснил Кастро.
Чтобы грязь не заносилась в помещение, перед входом следует почистить обувь. Здесь на помощь приходят коврики. За дверью дизайнер интерьера рекомендует выбирать коврик с щетиной, поскольку он лучше всего убирает грязь и снег. Такие придверные коврики также вполне доступны по цене. Есть большой выбор ковриков: выберите решение, закрывающее весь пол прихожей, гармонирующее с мебелью прихожей или просто имеющее красивый рисунок. Ковер в прихожей создастособенно уютный результат.