До и после: как обустроить маленькую прихожую

В коридорах многих семей, особенно там, где подрастают дети, всегда не хватает места. Чем больше увеличивается количество оставленных там вещей, тем больше вам надо подумать о решениях для хранения. Например, если в прихожей много полок с вещами на виду, может создаться впечатление, что она слишком заставлена ​​предметами и вещам нет места. Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, делится рекомендациями о том, как красиво обустроить прихожую.

Первый шаг – планирование

„Прежде всего рекомендую подумать, сколько и какие вещи хранятся в прихожей и где можно разместить мебель. Исходя из этого, можно выбирать предметы мебели и распределять их расположение. Следует учитывать нынешнее расположение розеток и то, где они могут понадобиться для новой мебели в будущем“, - сказал Кастро.

Он также отмечает, что при оформлении прихожей следует учитывать три важных фактора: куда поставить обувь (особенно грязную или мокрую), где разместить верхнюю одежду семьи и где хранить ключи.

Вешалки, заваленные верхней одеждой, делают комнату меньше

„Если у вас есть только стеллажи для хранения верхней одежды, это может выглядеть неряшливо, поэтому лучше хранить их в закрытом шкафу. Выбирайте гибкую систему хранения, которую можно адаптировать как для больших, так и для маленьких прихожих. Различные решения можно комбинировать между собой, и благодаря этому вы можете скомпоновать каркасы гардероба вместе, чтобы сформировать более высокий или низкий шкаф, разместить систему хранения под скошенным потолком или расширить ее на всю ширину стены. Прежде чем крепить шкафы к стене, убедитесь, что стены прихожей подходят, при необходимости можно укрепить стены для создания нужного решения. Сезонную одежду можно хранить на полках шкафа, а повседневную одежду можно повесить на вешалки“, — рассказал дизайнер интерьера.