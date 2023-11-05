Какой цветок поглощает споры плесени, или 9 комнатных растений, очищающих воздух от токсинов лучше всего
Лучшие комнатные растения — это растения, выполняющие двойную функцию: озеленение вашего дома и очищение воздуха от токсичных химикатов. А еще лучше, если их легко выращивать, пишет Readerʼs Digest.
В наших домах может содержаться в 3-5 раз больше загрязняющих воздух веществ, чем в открытых пространствах. Вы можете жить в “больном” доме и не осознавать этого: такие вещества, как ксилол (краски и лаки), бензол (мебельный воск, спреи от насекомых), трихлорэтилен (чистящие средства, клеи) и формальдегид (обивка мебели, освежители воздуха), могут вызвать головную боль и боль в горле или аллергические проблемы с дыханием.
Целью исследования NASA “Чистый воздух” было найти эффективные и простые способы детоксикации воздуха на космической станции, и оно показало, что с этим справляются обычные растения.
Эпипремнум (Плющ дьявола)
Плющ дьявола на самом деле довольно ангельское растение. Он считается одним из наиболее эффективных очистителей воздуха от бензола, формальдегида и ксилола. Кроме того, если вы в выращивании комнатных растений новичок, это отличное первое растение. Эпипремнум пышный, выносливый и недорогой. Еще одна его приятная особенность заключается в том, что он может вырастать до 2,5 метров в длину и в разных направлениях. В подвесной корзине эта лиана будет тянуться вниз. Вы можете приучить ее взбираться на решетку.
Антуриум (Цветок фламинго)
Это вечнозеленое красивое растение и воздушный фильтр славится своими блестящими красными цветами в форме сердца. По данным NASA, антуриум поглощает формальдегид, аммиак, толуол и ксилол. Но внимание: это растение токсично, поэтому избегайте его, если у вас есть домашние животные или маленькие дети.
Хлорофитум
Хлорофитум удаляет из воздуха такие примеси, как формальдегид и окись углерода. Исследование NASA показало, что хлорофитумы за 24 часа удаляют 95 процентов формальдегида из герметичной плексигласовой камеры. Более того, основное растение дает побеги-“паучки”, которые цветут и в конечном итоге вырастают в новые хлорофитумы, которые вы можете пересадить.
Лириопе
Это популярное многолетнее бордюрное растение цветет синими или белыми цветами. Несмотря на то, что его обычно выращивают на открытом воздухе, лириопе очень хорош и как растение на подоконнике, потому что он помогает удалять из воздуха трихлорэтилен (в чернилах принтера и химикатах для химчистки), ксилол (перманентные маркеры, картриджи для печати) и аммиак (аэрозоли).
Гербера
Эти веселые разноцветные ромашки раньше выращивали на открытом воздухе, пока флористы не начали их использовать в своих композициях. В помещении герберы могут цвести в любое время года, их цветки белого, красного, оранжевого, розового и фиолетового цветов. Цветение обычно длится от четырех до шести недель. У герберы пышные темно-зеленые листья, которые эффективно отфильтровывают формальдегид, бензол и трихлорэтилен. Она будет рада полноценному солнечному свету, большому количеству воды и хорошо дренированной почве.
Английский плющ
Если вы работаете в салоне красоты или окрашиваете дома волосы, делаете химическую завивку или выпрямление волос, часто пользуетесь лаком для ногтей или отвердителем лака для ногтей, то рассмотрите возможность размещения в комнате английского плюща. Он отфильтровывает четыре токсичных вещества: трихлорэтилен, формальдегид, бензол и ксилол, которые содержатся в вышеупомянутых продуктах. Это выносливое растение, которое может пережить слабое освещение при периодическом поливе. К тому же оно прекрасно смотрится в подвесной корзине.
Сансевиерия (“щучий хвост“)
Поскольку этому растению нужна влажность, оно идеально подходит для вашей ванной комнаты, где будет отфильтровывать формальдегид, содержащийся в чистящих средствах, туалетной бумаге, средствах по уходу за волосами и красках. Если вы не будете забывать ее опрыскивать, сансевиерия может стоять и в вашей спальне, потому что ночью она выделяет кислород.
Спатифиллум
У красивого спатифиллума есть скрытый талант — превосходная система фильтрации воздуха. У него высокая скорость транспирации (движения воды через растение и ее испарения через листья и стебли). Еще одно преимущество: спатифиллум поглощает споры плесени. Это растение любит утренний, а не дневной свет. Опрыскивайте его листья и следите за тем, чтобы почва оставалась влажной.
Хризантема
Хотя технически это не комнатное растение, эти красочные цветы обычно можно купить в горшках осенью и выращивать дома. Хризантема понижает уровень всех загрязнителей воздуха, которые изучало NASA. Поместите ее туда, где она сможет получать не слишком жаркий, но яркий солнечный свет. Поливайте хризантему часто и обрезайте отцветшие цветы, чтобы растение выглядело здоровым. Вы сможете наслаждаться ее цветением в течение шести-восьми недель.