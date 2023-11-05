Какой цветок поглощает споры плесени, или 9 комнатных растений, очищающих воздух от токсинов лучше всего

В наших домах может содержаться в 3-5 раз больше загрязняющих воздух веществ, чем в открытых пространствах. Вы можете жить в “больном” доме и не осознавать этого: такие вещества, как ксилол (краски и лаки), бензол (мебельный воск, спреи от насекомых), трихлорэтилен (чистящие средства, клеи) и формальдегид (обивка мебели, освежители воздуха), могут вызвать головную боль и боль в горле или аллергические проблемы с дыханием.

Целью исследования NASA “Чистый воздух” было найти эффективные и простые способы детоксикации воздуха на космической станции, и оно показало, что с этим справляются обычные растения.

Эпипремнум (Плющ дьявола)

Плющ дьявола на самом деле довольно ангельское растение. Он считается одним из наиболее эффективных очистителей воздуха от бензола, формальдегида и ксилола. Кроме того, если вы в выращивании комнатных растений новичок, это отличное первое растение. Эпипремнум пышный, выносливый и недорогой. Еще одна его приятная особенность заключается в том, что он может вырастать до 2,5 метров в длину и в разных направлениях. В подвесной корзине эта лиана будет тянуться вниз. Вы можете приучить ее взбираться на решетку.

Антуриум (Цветок фламинго)

Это вечнозеленое красивое растение и воздушный фильтр славится своими блестящими красными цветами в форме сердца. По данным NASA, антуриум поглощает формальдегид, аммиак, толуол и ксилол. Но внимание: это растение токсично, поэтому избегайте его, если у вас есть домашние животные или маленькие дети.

Хлорофитум

Хлорофитум удаляет из воздуха такие примеси, как формальдегид и окись углерода. Исследование NASA показало, что хлорофитумы за 24 часа удаляют 95 процентов формальдегида из герметичной плексигласовой камеры. Более того, основное растение дает побеги-“паучки”, которые цветут и в конечном итоге вырастают в новые хлорофитумы, которые вы можете пересадить.

Лириопе