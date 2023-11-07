Наш сад
07.11.2023, 16:04

ФОТО | Люстры, брусчатка и помидоры на картошке. Как семья своими руками построила из старых материалов потрясающую теплицу

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Хотя теплица выглядит так, как будто она была куплена за рубежом за большие деньги, она была построена хозяевами из б/у материалов.
Хотя теплица выглядит так, как будто она была куплена за рубежом за большие деньги, она была построена хозяевами из б/у материалов.
ФОТО: Тийт Коха/Delfi Meedia

Этим летом на хуторе Ару на острове Сааремаа была построена теплица, которая не дает покоя многим садоводам, которые ее уже видели. И если „встречают“ теплицу по красоте, то „провожают“ ее точно не поэтому, пишет Maakodu.

Все началось с того, что довольно обычная теплица Мари-Лийс Тююри и Таури Туулинга была построена в неподходящем месте: растениям не хватало света. Ничего не оставалось делать, как перенести теплицу на новое место.

Но затем молодые люди решили сделать не просто теплицу, а настоящую теплицу своей мечты, которую давно хотели. „У нас с Таури есть такая особенность: если мы что-то задумали, то мы берем и делаем это. Идея пришла к нам в начале мая, а уже через три дня мы были в строительном магазине и покупали все необходимое“, – вспоминает Мари-Лийс.

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