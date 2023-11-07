ФОТО | Люстры, брусчатка и помидоры на картошке. Как семья своими руками построила из старых материалов потрясающую теплицу

Все началось с того, что довольно обычная теплица Мари-Лийс Тююри и Таури Туулинга была построена в неподходящем месте: растениям не хватало света. Ничего не оставалось делать, как перенести теплицу на новое место.

Но затем молодые люди решили сделать не просто теплицу, а настоящую теплицу своей мечты, которую давно хотели. „У нас с Таури есть такая особенность: если мы что-то задумали, то мы берем и делаем это. Идея пришла к нам в начале мая, а уже через три дня мы были в строительном магазине и покупали все необходимое“, – вспоминает Мари-Лийс.