Коврик у входной двери по фэншуй: как привлечь удачу в дом

Эксперты Daylihoro рассказали, какой коврик у входной двери будет лучшим магнитом счастья.

Форма коврика

Форма коврика в фэншуй определяется тем, в какую сторону смотрит ваша входная дверь. Чтобы определить направление потока энергии от входной двери, встаньте к ней спиной и воспользуйтесь компасом.

Если дверь выходит на север, то форма коврика должна быть круглой. Если же она выходит на юг, тогда лучше отдать предпочтение прямоугольному или квадратному коврику. Само собой, под севером понимается и северо-запад, и северо-восток. То же самое можно сказать и про южное направление.

Цвет коврика у входной двери

Согласно фэншуй, цвет играет очень важную роль. Если у вас в прихожей очень хорошее освещение, можно постелить черный коврик. Если там постоянно темно, лучше отдать предпочтение цвету посветлее.

Черные и серые коврики нейтральны и являются универсальным выбором. Они помогают во всем понемногу.

Зеленый цвет поможет вам и вашим домочадцам лучше чувствовать себя в физическом плане. С ним вы будете реже болеть и меньше уставать.

Песочный коврик укрепит вашу внутреннюю силу, установит защиту от сглаза и не даст плохим людям вам навредить.

Красный коврик — один из лучших вариантов. Если он подходит вам по стилю, можете отдать предпочтение данному оттенку. Это не обязательно должен быть яркий красный насыщенный оттенок. Можно выбрать коврик бордового цвета. В таком случае в вашем доме будет больше созидательной энергии Ци и больше мотивации, хорошего настроения. Также красный цвет выступает в роли оберега от невзгод.

Синий коврик — это отличный выбор для людей интеллектуального труда. В особенности хорошим выбором это будет для тех, кто работает дома.