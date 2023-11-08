Не только кухонная плита: 5 областей, где индукционные технологии позволили добиться серьезных прорывов

Индукция предлагает целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами производства тепла, обеспечивая, например, более быстрое, точное и эффективное действие.

Индукционная плита

Пожалуй, наиболее известным является применение индукционной технологии на кухне. Индукционные плиты позволяют готовить быстрее и эффективнее, чем электрические и газовые. Индукционная плита оперативно реагирует на изменение температуры и очень быстро нагревает еду, тем самым сокращая затраты времени и энергии. Кроме того, она намного безопаснее других типов плит, так как она перестает работать, как только кастрюля или сковорода снимается с плиты. А еще, плоскую и гладкую поверхность индукционной плиты значительно легче чистить.

Хирургическое оборудование

В медицине важными критериями являются точность, стерильность и скорость. Для выполнения медицинских процедур хирургические инструменты необходимо быстро нагревать, и поэтому в медицинской сфере преимущественно используется индукционная технология, а количество новых разрабатываемых на ее основе устройств постоянно увеличивается.

Высокоскоростные поезда

Может показаться удивительным, но в высокоскоростных поездах также широко используются индукционные технологии. С помощью индукции создается магнитное поле, которое позволяет поездам буквально парить над железнодорожными путями. Это уменьшает трение и обеспечивает высокую скорость движения поезда. Сегодня скорость новейших высокоскоростных поездов составляет 400–600 километров в час.

Устройства для нагревания табака

Отличие устройств для нагревания табака от обычных сигарет заключается в том, что в них не происходит процесс горения, и для нагревания табака используется индукционная технология. В традиционных сигаретах табак сжигается, выделяя множество вредных химических веществ. Индукция позволяет нагревать табак, а это значит, что при курении будет выделяться на 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом.

Беспроводное зарядное устройство для телефона

Беспроводные зарядные устройства все чаще используются для зарядки различных небольших устройств, таких как телефоны и наушники Bluetooth. Однако многие не знают, что за этим стоит индукционная технология. Когда электричество проходит через катушки индуктивности, в беспроводном зарядном устройстве возникает магнитное поле. Помещение устройства в это поле в свою очередь создает электрический ток в катушке устройства, заряжая его аккумуляторную батарею без провода.