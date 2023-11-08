Не только кухонная плита: 5 областей, где индукционные технологии позволили добиться серьезных прорывов(1)
Индукционная технология, при которой электричество создает для производства тепла магнитное поле, нашла применение во многих сферах повседневной жизни. Индукция все чаще применяется при разработке высокоскоростных поездов, в хирургии, а также в производстве бытовой техники и табачной промышленности.
Индукция предлагает целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами производства тепла, обеспечивая, например, более быстрое, точное и эффективное действие.
Индукционная плита
Пожалуй, наиболее известным является применение индукционной технологии на кухне. Индукционные плиты позволяют готовить быстрее и эффективнее, чем электрические и газовые. Индукционная плита оперативно реагирует на изменение температуры и очень быстро нагревает еду, тем самым сокращая затраты времени и энергии. Кроме того, она намного безопаснее других типов плит, так как она перестает работать, как только кастрюля или сковорода снимается с плиты. А еще, плоскую и гладкую поверхность индукционной плиты значительно легче чистить.
Хирургическое оборудование
В медицине важными критериями являются точность, стерильность и скорость. Для выполнения медицинских процедур хирургические инструменты необходимо быстро нагревать, и поэтому в медицинской сфере преимущественно используется индукционная технология, а количество новых разрабатываемых на ее основе устройств постоянно увеличивается.
Высокоскоростные поезда
Может показаться удивительным, но в высокоскоростных поездах также широко используются индукционные технологии. С помощью индукции создается магнитное поле, которое позволяет поездам буквально парить над железнодорожными путями. Это уменьшает трение и обеспечивает высокую скорость движения поезда. Сегодня скорость новейших высокоскоростных поездов составляет 400–600 километров в час.
Устройства для нагревания табака
Отличие устройств для нагревания табака от обычных сигарет заключается в том, что в них не происходит процесс горения, и для нагревания табака используется индукционная технология. В традиционных сигаретах табак сжигается, выделяя множество вредных химических веществ. Индукция позволяет нагревать табак, а это значит, что при курении будет выделяться на 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом.
Беспроводное зарядное устройство для телефона
Беспроводные зарядные устройства все чаще используются для зарядки различных небольших устройств, таких как телефоны и наушники Bluetooth. Однако многие не знают, что за этим стоит индукционная технология. Когда электричество проходит через катушки индуктивности, в беспроводном зарядном устройстве возникает магнитное поле. Помещение устройства в это поле в свою очередь создает электрический ток в катушке устройства, заряжая его аккумуляторную батарею без провода.