Выбор режима стирки – как сэкономить энергию и не испортить белье?

Обилие режимов стирки в современных стиральных машинах может быть не только плюсом, но и минусом. Как понять, какой режим наилучшим образом подойдет для той или иной вещи? Нельзя забывать и о том, что неудачный выбор режима может дорого обойтись в самом прямом смысле – электричество нынче недешево. Тренинг-менеджер отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар дал несколько советов, которые помогут продлить срок службы белья и не разориться на электричестве.

„Новейшие стиральные машины Samsung Bespoke и без того отличаются максимально возможной энергоэффективностью и сами многое регулируют. Это уже делает жизнь намного проще, – отметил Пеннар. – В новых машинах, например, используется новейшая цифровая инверторная технология Samsung, которая отличается высокой энергоэффективностью и надежностью. Производитель настолько в ней уверен, что предлагает не 10-летнюю гарантию, а 20-летнюю“.

Рекомендации эксперта по выбору режимов стирки и продлению срока службы вещей:

Температура воды

Народная мудрость гласит – чем теплее вода, тем лучше отстирается белье. Действительно, вода более высокой температуры отстирывает лучше, но стирка в горячей воде подойдет не для каждой ткани. Кроме того, не забывайте, что нагрев воды повышает расход электроэнергии. Получается, что температуру воды для стирки белья нужно подбирать для каждого случая отдельно.

Холодная вода – деликатные и подверженные линьке предметы одежды. Вещи без сильных загрязнений. Вода более низкой температуры помогает снизить расход электроэнергии и более бережна к ткани.

Теплая вода – вещи темных цветов или умеренно грязные вещи.

Горячая вода – полотенца, постельное белье, вещи из прочных тканей и сильно загрязненная одежда.

В большинстве стиральных машин температура воды уже запрограммирована в режимах, но ее всегда можно поменять. В стандартном цикле стирки обычно бывает выставлена температура воды 30–40 градусов.

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