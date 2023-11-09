Выбор режима стирки – как сэкономить энергию и не испортить белье?
Современные стиральные машины предлагают широчайший выбор режимов стирки. Какие из них оптимальны для экономии электроэнергии и позволяют продлить срок службы вещей?
Обилие режимов стирки в современных стиральных машинах может быть не только плюсом, но и минусом. Как понять, какой режим наилучшим образом подойдет для той или иной вещи? Нельзя забывать и о том, что неудачный выбор режима может дорого обойтись в самом прямом смысле – электричество нынче недешево. Тренинг-менеджер отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар дал несколько советов, которые помогут продлить срок службы белья и не разориться на электричестве.
„Новейшие стиральные машины Samsung Bespoke и без того отличаются максимально возможной энергоэффективностью и сами многое регулируют. Это уже делает жизнь намного проще, – отметил Пеннар. – В новых машинах, например, используется новейшая цифровая инверторная технология Samsung, которая отличается высокой энергоэффективностью и надежностью. Производитель настолько в ней уверен, что предлагает не 10-летнюю гарантию, а 20-летнюю“.
Рекомендации эксперта по выбору режимов стирки и продлению срока службы вещей:
Температура воды
Народная мудрость гласит – чем теплее вода, тем лучше отстирается белье. Действительно, вода более высокой температуры отстирывает лучше, но стирка в горячей воде подойдет не для каждой ткани. Кроме того, не забывайте, что нагрев воды повышает расход электроэнергии. Получается, что температуру воды для стирки белья нужно подбирать для каждого случая отдельно.
Холодная вода – деликатные и подверженные линьке предметы одежды. Вещи без сильных загрязнений. Вода более низкой температуры помогает снизить расход электроэнергии и более бережна к ткани.
Теплая вода – вещи темных цветов или умеренно грязные вещи.
Горячая вода – полотенца, постельное белье, вещи из прочных тканей и сильно загрязненная одежда.
В большинстве стиральных машин температура воды уже запрограммирована в режимах, но ее всегда можно поменять. В стандартном цикле стирки обычно бывает выставлена температура воды 30–40 градусов.
Не кладите в сушильную машину очень мокрое белье
Прежде, чем отправлять постиранное белье в сушильную машину, рекомендуется как следует отжать его в стиральной машине. Интенсивный цикл центрифугирования потратит заметно меньше энергии, чем сушка очень мокрого белья в сушильной машине.
Используйте меньше средства для стирки
Многие современные модели стиральных машин сами умеют дозировать средство для стирки. Если же ваша машина не такая умная, не исключено, что вы используете слишком много средства для стирки. Машина не вымывает средство из ткани, на ней остаются пятна – приходится перестирывать.
Застегивайте застежки-молнии, а пуговицы – не застегивайте
Застежки-молнии на одежде рекомендуется застегивать перед стиркой – в противном случае во время стирки неровные края молнии могут порвать ткань или как минимум попортить. Совсем другая история с пуговицами. Во время стирки застегнутые пуговицы могут привести к ненужному напряжению – ткань может растянуться, пуговицы могут оторваться.