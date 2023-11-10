Проверьте, активировали ли вы на своем телевизоре эти функции
Смарт-устройства и смарт-телевизоры имеют множество различных функций, меняющих качество изображения и звука. Большинство из них можно изменить в настройках самостоятельно, выставив все по своему вкусу. Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар, перечисляет пять функций и режимов, которые он рекомендует проверить на своем телевизоре и соответственно включить или выключить.
Воспользуйтесь „интеллектом“ своего телевизора
У современных телевизоров есть режимы, которые упрощают просмотр, определяя тип отображаемого контента, особенности использования телевизора и окружающие условия. „Благодаря технологии искусственного интеллекта специальный режим регулирует настройки экрана, позволяя вам, не отвлекаясь, смотреть, скажем, боевик при утреннем солнце или фильм ужасов в кромешной тьме. Помимо регулировки изображения, он также помогает настроить звук, в результате чего четко слышны диалоги, а также, например, звуки погони и взрывы“, - рассказал Пеннар.
При желании добавьте саундбар
Динамиков смарт-телевизоров вполне достаточно, чтобы наслаждаться фильмом, как если бы вы были в кинотеатре, но при желании практически ко всем телевизорам можно добавить саундбар. „У саундбаров Samsung я рекомендую включить функцию Q-Symphony. Благодаря этому звук исходит одновременно из собственных динамиков телевизора и из саундбара, создавая особенно полное звучание“, - объяснил Пеннар.
„Впрочем, сегодня большинство динамиков телевизоров находятся на таком уровне, что покупать дополнительные динамики нет необходимости. Если вы используете только динамики телевизора, следует просмотреть настройки звука и включить там функцию „Усиленный звук“. Она подчеркивает басы и средние тона, как в кинотеатре или на живом концерте“, - добавил Пеннар.
Уменьшите нагрузку на глаза
Человек каждый день смотрит на множество экранов, поэтому глаза следует беречь и снижать нагрузку на них – то есть телевизионная картинка должна быть кристально чистой. „Многие телевизоры предлагают режим комфортного для глаз просмотра, который с помощью встроенного датчика освещенности автоматически регулирует яркость и оттенок экрана в зависимости от внешних условий. Если вы смотрите телевизор в темноте, включив этот режим, уровень синего света уменьшается, и изображение кажется теплее“, - отметил Пеннар.
Эффективно используйте специальные режимы
Если вы увлекаетесь видеоиграми, убедитесь, что ваш телевизор имеет достаточную частоту обновления экрана и хорошее разрешение. „Некоторые модели также предлагают отдельный игровой режим с очень небольшой задержкой отклика. При просмотре передач вы не заметите задержку в несколько миллисекунд, но во время игры – совсем другая история. Поэтому, если он есть, такой специальный режим обязательно стоит включить. Часто при подключении телевизора к игровой консоли этот режим включается автоматически“, - рассказал Алари Пеннар.
Найдите лучшее для себя решение
Все телевизоры имеют множество различных режимов, настроек и функций, влияющих на качество просмотра. Экспериментируя, вы можете найти именно такие, которые улучшат ваш личный опыт просмотра. „Например, я отключаю на телевизоре настройки сглаживания движения, потому что мне кажется, что они уничтожают первоначальный замысел создателя контента“, - сказал Пеннар.