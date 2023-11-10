Проверьте, активировали ли вы на своем телевизоре эти функции

Воспользуйтесь „интеллектом“ своего телевизора

У современных телевизоров есть режимы, которые упрощают просмотр, определяя тип отображаемого контента, особенности использования телевизора и окружающие условия. „Благодаря технологии искусственного интеллекта специальный режим регулирует настройки экрана, позволяя вам, не отвлекаясь, смотреть, скажем, боевик при утреннем солнце или фильм ужасов в кромешной тьме. Помимо регулировки изображения, он также помогает настроить звук, в результате чего четко слышны диалоги, а также, например, звуки погони и взрывы“, - рассказал Пеннар.

При желании добавьте саундбар

Динамиков смарт-телевизоров вполне достаточно, чтобы наслаждаться фильмом, как если бы вы были в кинотеатре, но при желании практически ко всем телевизорам можно добавить саундбар. „У саундбаров Samsung я рекомендую включить функцию Q-Symphony. Благодаря этому звук исходит одновременно из собственных динамиков телевизора и из саундбара, создавая особенно полное звучание“, - объяснил Пеннар.

„Впрочем, сегодня большинство динамиков телевизоров находятся на таком уровне, что покупать дополнительные динамики нет необходимости. Если вы используете только динамики телевизора, следует просмотреть настройки звука и включить там функцию „Усиленный звук“. Она подчеркивает басы и средние тона, как в кинотеатре или на живом концерте“, - добавил Пеннар.

Уменьшите нагрузку на глаза

Человек каждый день смотрит на множество экранов, поэтому глаза следует беречь и снижать нагрузку на них – то есть телевизионная картинка должна быть кристально чистой. „Многие телевизоры предлагают режим комфортного для глаз просмотра, который с помощью встроенного датчика освещенности автоматически регулирует яркость и оттенок экрана в зависимости от внешних условий. Если вы смотрите телевизор в темноте, включив этот режим, уровень синего света уменьшается, и изображение кажется теплее“, - отметил Пеннар.

Эффективно используйте специальные режимы