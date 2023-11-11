Ответ знают только самые заядлые кулинары: какой стороной нужно класть фольгу на противень(1)
У алюминиевой фольги существует матовая и глянцевая поверхности. Этот факт очень путает большинство людей. Даже самый опытный кулинар не всегда знает, как завернуть продукт или застелить противень, чтобы не испортить блюдо. Вместе с OBOZ.UA разбираемся, есть ли разница между матовой и глянцевой поверхностью фольги и как правильно ее использовать.
Какой стороной на противень необходимо положить фольгу
На самом же деле не имеет значения, какой стороной класть фольгу: матовой или глянцевой. Конечный продукт по вкусовым качествам будет одинаковым и в первом и во втором случае.
Важно плотно завернуть продукт в фольгу, чтобы внутрь не попал воздух. Все дело в том, что воздух только увеличит время приготовления блюда.
Кстати, фольгу можно использовать не только для запекания, но и для хранения готовых блюд. Глянцевая поверхность частично отражает свет и тепло, а матовая – поглощает тепло.