Ответ знают только самые заядлые кулинары: какой стороной нужно класть фольгу на противень

У алюминиевой фольги существует матовая и глянцевая поверхности. Этот факт очень путает большинство людей. Даже самый опытный кулинар не всегда знает, как завернуть продукт или застелить противень, чтобы не испортить блюдо. Вместе с OBOZ.UA разбираемся, есть ли разница между матовой и глянцевой поверхностью фольги и как правильно ее использовать.