Цветы для забывчивых: 9 растений, которые можно оставить без полива на месяц

Рассказываем о растениях, которые нужно поливать редко, а некоторые из них даже раз в месяц. Однако помните, что в разных жилищах разные условия — температура, влажность, освещение. Если растение начало засыхать, не ждите до конца месяца, а полейте его сейчас.

Популярные растения, которые любят сухую почву

Сансевиерия

Это растение — настоящая классика среди комнатных любимцев. Некоторое время назад сансевиерия ассоциировалась с бабушкиными интерьерами, но все чаще и чаще она украшает современные жилища и офисы.

Фикус

Фикус каучуконосный (в народе просто “фикус”) — особенно выносливое растение, которое выдерживает длительное время без воды. Главное — следить за тем, чтобы у растения не начали осыпаться листья, что указывает на стрессовую ситуацию для фикуса, например, неподходящее расположение или слишком много влаги.

Хлорофитум

Хлорофитум иногда называют паучьим растением из-за его формы. Это растение очень выносливо, запасается влагой и можете перенести длительную засуху.

Суккуленты

Когда речь заходит о растениях, устойчивых к засухе, то первыми на ум приходят суккуленты. Этим зеленым долгожителям не только нужен редкий полив, но и вообще редкий уход.

Аспидистра

Пожалуй, аспидистру можно назвать чемпионом по выносливости — аспидистре не страшны ни засуха, ни перелив и хорошо себя чувствует и в сухих, и во влажных помещениях.

Другие растения, которые устойчивы к засухе

Нолина (бокарнея)

Это пальмовидное растения требует к себе крайне мало внимания. Нолина накапливает влагу в стволе, поэтому совершенно спокойно может перенести несколько недель без полива.

Шеффлера

Шеффлера — довольно гибкое растение в плане полива. Оно любит высокую влажность воздуха, поэтому ее лучше часто опрыскивать водой, чем поливать.

Замиокулькас

Это растение часто называют “долларовым деревом”. Оно накапливает резерв влаги в стеблях и хорошо переносит не только сильное или наоборот слишком слабое освещение, но и недостаток влаги.

Водные растения

К растениям, не требующим частого полива, можно отнести и водные растения, которые растут в стеклянных банках и сосудах, наполненных водой, которую меняют раз в 2 недели. Впрочем, даже если поменять воду раз в месяц, то ничего страшного не произойдет.