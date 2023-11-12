До и после: как обустроить однокомнатную квартиру так, чтобы для всего нашлось место

Те, кто живет в однокомнатной квартире, сталкиваются с известными вызовами: как обеспечить достаточно места для всех вещей и оставить место для отдыха и занятий хобби. В небольшом жилье каждый метр должен выполнять несколько функций, поскольку обычно это спальня, гостиная и рабочее пространство, объединённые в одно целое. Во многих случаях главный вопрос заключается в том, как сделать небольшую квартиру практичной, уютной и уникальной.

​Разделите комнату на зоны

Людям, живущим в подобной ситуации, дизайнер интерьера предлагает всегда делить комнату на зоны по функциям. Это необходимое решение в однокомнатной квартире. Рассмотрите возможность разделения пространства, используя часть мебели вместо того, чтобы размещать её всю вдоль стен.

„Попробуйте поэкспериментировать, поместив мебель большего размера в центре комнаты, чтобы увидеть, как она влияет на планировку, где и как формируются зоны, и решить, как можно адаптировать расстановку. Самая большая трансформация в небольшом пространстве может произойти, когда диван расположен ближе к центру комнаты, что создает небольшую зону гостиной и эффективно устраняет необходимость размещать велосипед в дальнем углу комнаты. Это будет особенно полезным решением осенью или в сырую погоду. Размещение дивана недалеко от двери также может помочь создать небольшой коридор или проход, предлагая удобное место для хранения велосипеда“, – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

Как выделить спальную зону?

Разделив комнату, можно создать несколько более мелких и профилированных зон. Создание отдельной спальной зоны в пределах одной комнаты очень важно, так как, проведя целый день в однокомнатной квартире, со временем возникает необходимость немного отключиться от всего. Однако из-за нехватки места возможности сменить обстановку и перейти в другую комнату просто нет.