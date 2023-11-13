Как сделать просмотр телевизора дома максимально комфортным
Размер комнаты, расположение окон, расстояние до экрана, технические характеристики – вот лишь некоторые факторы, влияющие на удовольствие от просмотра телепередач и фильмов. Чтобы получить наилучшие впечатления, важно выбрать подходящий телевизор и правильно разместить его в комнате. Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар рассказал о наиболее важных аспектах, которые следует учитывать при покупке телевизора и планировании его размещения в комнате.
Размер экрана должен быть сбалансирован в соответствии с размером помещения и расстоянием до телевизора. Если размер гостиной не превышает 16м2, то для такой комнаты подойдет телевизор диагональю 65 дюймов. Экраны большего размера обеспечивают захватывающий опыт, но телевизор не должен перегружать помещение. Также необходимо учитывать расстояние между телевизором и диваном. Общая рекомендация заключается в том, что при расчете правильного расстояния следует взять размер диагонали телевизора, умножить его на три и тогда получится подходящее расстояние в сантиметрах. Например, телевизор с диагональю 65 дюймов комфортно смотреть с расстояния около двух метров.
Покупая новый телевизор, также необходимо подумать о желаемом качестве и внешнем виде. Для этого следует ознакомиться с различными вариантами разрешения и технологий экрана. Например, одним из хороших вариантов являются OLED-телевизоры Samsung, поскольку их процессор 4K обеспечивает высочайшее качество изображения, а кроме того, устройству свойственны присущие технологии OLED глубокие черные тона и яркие цвета. Внешний вид устройства также важен, ведь он должен соответствовать вашему интерьеру. Тонкие телевизоры менее заметны при размещении на стене, сочетая элегантность и функциональность.
Когда подходящий телевизор выбран, необходимо подумать о его расположении. Телевизор обязательно следует размещать на уровне глаз – так во время долгих киномарафонов у вас не будет уставать шея. Вы можете использовать подходящий столик для телевизора или закрепить телевизор на стене. Рекомендуется размещать телевизор в центре поля зрения, чтобы вы могли беспрепятственно видеть экран.
Чтобы превратить гостиную в настоящий домашний кинотеатр, стоит приобрести дополнительные совместимые с телевизором колонки. Сегодняшние технологии позволяют действительно окружить себя звуком, ведь вы можете слушать любимый контент одновременно на телевизоре и дополнительных динамиках. Это обеспечивает наилучшее качество звука и оптимальные впечатления от просмотра. Если вы не хотите размещать рядом с телевизором большие предметы, тонкие, но мощные саундбары элегантно и ненавязчиво впишутся в дизайн вашей комнаты.
Чтобы сохранить красивый внешний вид помещения, также стоит подумать о том, чтобы спрятать провода вашей бытовой электроники. Один из вариантов – проложить провода для настенного телевизора изнутри стены или использовать специальные решения: например, One Connect Box для телевизоров Samsung, который практически незаметно скрывает провода в шкафчике.