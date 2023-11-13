7 ошибок, которые мы все совершаем при уборке ванной комнаты

Вы плохо промываете и просушиваете тряпочку

Если вы будете плохо просушивать вашу тряпочку для пола (и остальных мест для уборки ванной), то на них будут постоянно обитать бактерии. В следующий раз вы будете разносить по ванной уже более сильные бактерии, которые будет сложнее убить.

Вы не вытираете пыль перед чисткой

Если вы не вытираете пыль на полочках и не пылесосите пол и коврики перед влажной уборкой, вы снижаете эффективность уборки на 20–30%! Сначала — легкая уборка, а затем полноценная.

Вы не моете за унитазом

Заманчиво оставить уборку этой зоны на потом. Никто не хочет тянуться туда, ведь это место все равно не видно. Но если вы пропустите его, за 4–6 часов за счет сквозняка грязь, пыль, волосы оттуда разнесутся по всей ванной комнате, и она опять будет грязной. И вы даже не поймете, почему.

Вы не даете средству для уборки впитаться

Чистящие средства для ванной (плитки, стекла, хрома) нуждаются в 2–3 минутах, чтобы размягчить наслоения и грязь на поверхностях. Оставляйте их на этот промежуток, и ваша ванная в итоге будет по-настоящему чистой.

Вы используете смягчитель ткани для полотенец

Мы все хотим выйти из душа и завернуться в мягкое пушистое полотенце, но использование кондиционера для ткани на полотенцах со временем уменьшает их впитываемость. Чтобы ваши полотенца были мягкими и впитывающими, попробуйте добавить чашку уксуса в цикл стирки. А еще попробуйте использовать меньше моющего средства, когда стираете полотенца.

Вы думаете, что дезинфицируете, но это не так

Пищевая сода и уксус всегда должны быть под рукой. Но использование их в одно и то же время отменяет дезинфицирующие свойства уксуса. Чтобы воспользоваться очищающей способностью пищевой соды и антисептическими свойствами уксуса, надо использовать их отдельно. Сначала сода, потом протирание тряпочкой, затем обрызгивание уксусом. А еще лучше пользуйтесь специальными средствами из супермаркета.

Вы не используете безворсовые тряпочки для протирания зеркал