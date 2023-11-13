СОВЕТЫ | Как подготовить садовую мебель к зиме

Осень может быть не только печальна, мокра и безнадежна. Напротив, осень имеет свою прелесть и, порой позволяет проводить последние солнечные деньки в саду. Тем не менее нужно начать со своевременной подготовки садовой мебели к зиме. Хотя много садовых стульев и столов позиционируются как морозостойкие, их зимовка под открытым небом так или иначе даст о себе знать. Серая плена на древесине, трещины и гнилые места в материале — это лишь малый перечень последствий, которые можно обнаружить после зимовки мебели под открытым небом. Безусловно, это никому не придется по душе.

Существует садовая мебель из самых различных материалов: одни подразумевают гарантию, другие нет. Тем не менее справедливым считается то, что мебель остается дольше прекрасной, если будет храниться в помещении или защищенных местах, что приводит нас к следующему вопросу.

Хорошо когда мебель невелика и может быть легко и компактно уложена. Однако стоит помнить и о полной противоположности — очень громоздкой мебели. Конечно удобно, когда у вас есть большие гараж или вместительный чердак, на котором можно разместить мебель. Навес может обеспечить средство, которое должно быть установлено на дополнительной защиты с помощью воздухопроницаемой крышкой здесь. Поскольку обязательным условием хранения садовой мебели является сухой воздух в помещении. И именно влага может привести к образованию трещин и плесени. То же самое относится и к морозу. Также нужно было избегать попадания на садовую мебель прямых солнечных лучей, так как это приведет к обесцвечиванию материала. Также стоит позаботиться о достаточном проветривании помещения.