14.11.2023, 12:15
В соцсетях стал популярным тренд с туалетной бумагой, хранящейся в холодильнике
ФОТО: | Shutterstock
В соцсетях стал популярным тренд с туалетной бумагой, которую хранят в холодильнике, пишет „Рамблер“ со ссылкой на Independent.
Как пишут СМИ, туалетная бумага, если ее убрать в холодильник, впитает в себя все резкие и неприятные запахи от продуктов. Считается, этот лайфхак пришел из гостиничного бизнеса, и теперь люди массово повторяют этот прием и делятся впечатлениями.
„Невероятно, но этот способ действительно работает“, — пишут восторженные комментаторы.
А некоторые из пользователей нашли другое применение туалетной бумаге из холодильника. Они уверяют, что ее можно использовать в качестве охлаждающего компресса, поскольку рулон не пропускает тепло остается холодным „в течение восьми часов“.