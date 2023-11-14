В соцсетях стал популярным тренд с туалетной бумагой, хранящейся в холодильнике

Как пишут СМИ, туалетная бумага, если ее убрать в холодильник, впитает в себя все резкие и неприятные запахи от продуктов. Считается, этот лайфхак пришел из гостиничного бизнеса, и теперь люди массово повторяют этот прием и делятся впечатлениями.