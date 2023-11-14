ГАЛЕРЕЯ | Советы дизайнера: создайте мягкий свет дома в темное время года

Дизайнер призывает продумывать освещение в зависимости от занятий в комнате. Например, напольный светильник подойдет для уютного чтения в гостиной, а если в доме гости, то этот свет создаст хорошую атмосферу для общения.

Дизайнер советует использовать интегрированное освещение для шкафчиков, объединяя его с точечным и атмосферным. Это облегчит поиск вещей или красивого освещения предметов интерьера. И создает уютную атмосферу. Дизайнер рассказывает, что свет можно менять в течение, например, готовки ужина, что поможет создать нужное настроение. Можно выключить основной свет и посмотреть, как изменится обстановка.

„Когда мы посещаем дома в целях изучения, мы видим, что в нашей стране не все используют широкие возможности освещения. Продуманное освещение соответствует тому, как вы используете пространство: точечный светильник на кухне, над рабочей поверхностью, переносная рабочая лампа для света там, где он нужен. Например, на шкафчики сверху или снизу можно закрепить LED полоску света. Это поможет осветить столешницу и осветить шкафчики на кухне. Это придаст глубины и мягкого света на кухне“, - говорит дизайнер.

Есть несколько определенных мест в доме, где обязательно необходимо функциональное освещение, как для удобства, так и для здоровья.

Педро Кастро , руководитель отдела дизайна интерьер а IKEA Эстония рассказывает, что освещение делится на несколько типов: потолочное освещение, точечное и атмосферное, и сочетая их вы сможете создать продуманное и уютное пространство. По ее словам, всегда есть возможность изменить образ комнаты, порой достаточно изменить место положение светильника. Подумайте, чего вы хотите добиться с помощью освещения.

„Подумайте о деталях. Напольный светильник будет хорошо смотреться с креслом или пуфиком. Для атмосферного света вы можете использовать регулируемые светильник с димером. Это подойдет для всего дома, например закончили работать, и приглушили свет для уютного ужина. Подвесной светильник на обеденным столом создает гостеприимную атмосферу для посиделки“, - говорит дизайнер.

Также полезно освещение разной высоты, позволяющее, например, выключать освещение по периметру независимо от общего освещения для создания более интимной атмосферы, например, поместив настольную лампу на книжную полку или на подоконник, вы создадите отдельный уютный источник света. В праздничный период многие вспоминают про свечи, дизайнер советует обратить внимание на безопасную LED альтернативу, если у вас в доме дети. Дизайнер призывает сочетать разные гирлянды и праздничные светильники. „Украшайте окна, и дом, развешивайте на стенах и столе. Мягкий свет гирлянд и огоньков привнесут приятную атмосферу.“, - говорит дизайнер.

Выбираем свет

Дизайнер IKEA заметил, что часто мы в наших домах фокусируемся на потолочном освещении. Потолочный светильник не только создает недостаточное освещение для некоторых занятий, но и не всегда создает уютную атмосферу в темные осенние вечера.

„Жители Скандинавии мастерски создают уют дома, очень часто вовсе не используют потолочное освещение, а больше используют много различных ламп в разных углах дома. Светильники по всему дому помогут создать уют и ощущение тепла в текущее время года. Если вы хотите осветить определенный угол в комнате, где нет розеток, то обратите внимание на светильники на батарейках“, - говорит дизайнер.

Кастро напоминает, что у света тоже есть свой цвет температуры, который измеряется в Кельвинах. Для мягкого света в спальне подходит 2,700 до 3,000K, а для ванны и кухни стоит выбрать более холодный свет от 3 100K и выше.