Топ-8 секретных ингредиентов, которые стоит добавить при стирке

Наша жизнь достаточно сложна и беспорядочна, однако наша стирка не должна быть таковой. Кажется, что это звучит как рекламный слоган, но так и есть на самом деле! Свежевыстиранное белье приносит в нашу жизнь чистоту и порядок, но при этом мы не желаем тратить много времени и энергии на данное занятие. К сожалению, некоторые средства для стирки, а именно уничтожители пятен и запахов, которые, по сути, должны облегчить стирку, на самом деле не приносят ожидаемого результата. Показательный пример – аспирин. Добавление аспирина при стирке не приведет к отбеливанию или же к избавлению от пятен, однако существует ряд на самом деле действующих способов, которые помогут устранить пятна, а также неприятные запахи. Вот некоторые из них.

Лимонный сок

Марика ван дер Грааф, основатель калифорнийской прачечной, рекомендует добавлять лимонный сок при стирке, поскольку это отличный и доступный способ избавления от грязных пятен. Органическая отбеливающая магия лимона способствует очищению, к примеру, пятен ржавчины, а также придает белью приятный цитрусовый аромат.

Используйте лимонный сок при стирке белой одежды, так как сок данного фрукта может повлиять на яркость цветных вещей. Совет от профессионала: Марика ван дер Грааф рекомендует не втирать лимонный сок, а промокнуть им пятно для достижения наилучшего результата.

Соль