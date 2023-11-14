Топ-8 секретных ингредиентов, которые стоит добавить при стирке
Не торопитесь приступать к обычной стирке! Существует несколько ингредиентов, которые помогут избавиться от сильных пятен и повысить эффективность средств для стирки белья, пишет Delfi Dom&Sad.
Наша жизнь достаточно сложна и беспорядочна, однако наша стирка не должна быть таковой. Кажется, что это звучит как рекламный слоган, но так и есть на самом деле! Свежевыстиранное белье приносит в нашу жизнь чистоту и порядок, но при этом мы не желаем тратить много времени и энергии на данное занятие. К сожалению, некоторые средства для стирки, а именно уничтожители пятен и запахов, которые, по сути, должны облегчить стирку, на самом деле не приносят ожидаемого результата. Показательный пример – аспирин. Добавление аспирина при стирке не приведет к отбеливанию или же к избавлению от пятен, однако существует ряд на самом деле действующих способов, которые помогут устранить пятна, а также неприятные запахи. Вот некоторые из них.
Лимонный сок
Марика ван дер Грааф, основатель калифорнийской прачечной, рекомендует добавлять лимонный сок при стирке, поскольку это отличный и доступный способ избавления от грязных пятен. Органическая отбеливающая магия лимона способствует очищению, к примеру, пятен ржавчины, а также придает белью приятный цитрусовый аромат.
Используйте лимонный сок при стирке белой одежды, так как сок данного фрукта может повлиять на яркость цветных вещей. Совет от профессионала: Марика ван дер Грааф рекомендует не втирать лимонный сок, а промокнуть им пятно для достижения наилучшего результата.
Соль
Разумеется, вам известно, что соль добавляется в неописуемое количество блюд для улучшения их вкуса, но это не единственное ее предназначение. Кто бы мог подумать, что соль помогаетизбавляться от пятен крови, соуса или жира на вашей одежде? „Соль, сама по себе, не является средством для стирки белья, но может эффективно удалять определенные пятна“, – объясняет Брэнди Уинч, владелец клиринговой компании Home Maid Home Solutions в Каламазу, штат Мичиган. Однако, как именно необходимо использовать соль, зависит от типа пятна. Например, одежду с пятнами крови следует замочить в холодной соленой воде. Если на вашей одежде появилось жирное пятно, покройте его солью, она впитает жир. После чего отправляйте белье в стирку, предварительно очистив его от соли.
Пищевая сода
Пищевая сода представляет собой эффективную альтернативу моющим средствам, которая поможет избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Так почему бы не добавить данный продукт при стирке, чтобы дезодорировать вашу одежду?
„Пищевая сода – это натуральное, доступное и безопасное средство для стирки белья, – отмечает Уинч. – Мы используем ее практически при каждой стирке“. Просто добавьте 1/2 стакана пищевой соды в стиральный порошок перед запуском стиральной машины.
Ополаскиватель для полости рта
Вы не знаете, как избавиться от неприятного запаха вашей спортивной формы? Существует отличный способ освежить одежду! Просто добавьте одну чашку ополаскивателя для полости рта без сахара, на спиртовой основе в обычный порошок перед началом стирки, чтобы избавить вашу спортивную одежду от бактерий и грязи. Вы также можете добавить 1/2 чашки ополаскивателя во время режима полоскания. Ван дер Грааф утверждает, что ополаскиватель для полости рта – также отличный способ очистить барабан вашей стиральной машины.
Уксус
По словам владельца клиринговой компании, уксус является отличным дополнительным средством для стирки белья. „Я предпочитаю использовать уксус во время режима полоскания, после завершения основного времени стирки и перед началом режима отжима, поскольку данная жидкость весьма эффективна в избавлении от остатков моющих средств, содержащихся в воде“. Необходимо налить примерно 1/2 чашки уксуса в кондиционер для белья перед ополаскиванием.
Эфирные масла
Добавление эфирных масел во время стирки – отличный способ борьбы с бактериями и плесенью без использования химикатов. Чтобы предотвратить появление плесени и наполнить одежду вашим любимым ароматом, воспользуйтесь несколькими каплями эфирного масла, смешав его с уксусом или же со средством для стирки белья. Однако, Марика ван дер Грааф предупреждает, что эфирные масла – это достаточно дорогой способ для ароматизации белья, поэтому специалист рекомендует слегка опрыскать уже постиранную одежду эфирным маслом, а не использовать его во время стирки.
Медицинский спирт
Медицинский спирт является прекрасным средством для выведения пятен чернил или следов от ручки. Нанесите небольшое количество спирта на область загрязнения, подождите, пока жидкость впитается. Как только пятно исчезнет, постирайте белье, воспользовавшись обыденным для вас методом стирки. „Нанесите спирт на пятно и замочите вещь в воде“, – говорит Марика ван дер Грааф. Но специалист предупреждает: „Спирт может производить отбеливающий эффект, поэтому я использовала бы его на вещах белого цвета“.
Средство для мытья посуды
В случае, если вы желаете избавиться от стойких жирных пятен, вам необходимо отправиться на кухню и захватить немного средства для мытья посуды. Ван дер Грааф советует нанести небольшую каплю обычного средства для мытья посуды на пятно перед тем, как положить белье в стиральную машину. Таким образом, будет оказан необходимый эффект для выведения жирных пятен на одежде.