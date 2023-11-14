НА ЗАМЕТКУ│Зачем купать цветы под горячим душем

Горячее купание растения не подразумевает кипяток в 80-90° С. Температура воды должна быть в диапазоне 40-42° С. Выше − нежелательно, чтобы растение не получило ожогов. Но и к такой температуре растение нужно приучить, постепенно повышая температуру до 35-36° С, а в следующий раз температуру можно увеличить на пять градусов.

Перед тем как искупать растение в горячей воде, его нужно полить, причем не позже, чем за полчаса до банной процедуры.

Процедура купания не должна быть дольше 30 секунд. В идеале — 10-30 секунд. Частота повторений — один раз в месяц.

Перед купанием почву желательно прикрыть полиэтиленовой пленкой. Если вы решили этого не делать, то должны знать, что горячая вода вымывает из грунта полезные органические соединения. Поэтому после просыхания грунта растения желательно подкормить.

После купания выносить из ванны растения нельзя. Оставьте их там еще на три часа, чтобы успела стечь вода, а ваши цветы не застудились. Идеально провести купание вечером, чтобы ночью растения адаптировались. Утром их можно будет вернуть на прежние места.

Горячий душ полезен:

ослабленным и подвядшим растениям;

растениям, которые имеют какие-то проблемы в развитии;

растениям, которые по каким-то причинам отказываются цвести.

Горячий душ будет полезен следующим растениям:

фикусы и пальмы (драцена, например, очень уважает купания в горячей воде);

спатифиллум и антуриум;

папоротники;

розы;

плющи;

фиттония;

калатея;

сингониум.

Категорически не следует подвергать процедуре:

только что пересаженные растения;

цветущие растения;

растения, имеющие нежные и опушенные листья (фиалки, пеларгонии, стрептокарпусы).