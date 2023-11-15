Не такое уж безобидное средство: можно ли чистить стиральную машину лимонной кислотой

Безусловно, лимонная кислота удалит часть накипи. Но вреда от ее применения будет намного больше. Лимонная кислота может значительно повредить резиновые детали и некоторые металлические. Это средство эффективно действует от накипи только при высокой температуре. Но даже в этом случае налет снимается пластами и осадок опадает на дно. Как результат — забитый слив, испорченный сливной насос и фильтр.

Также из-за применения кислоты могут огрубеть резинки, особенно сальник. Если эта деталь не будет выполнять свою функцию, в машинке возникнет течь, которая впоследствии может привести к замене подшипников.

Учитывая все эти факторы специалисты не рекомендуют чистить стиральную машину лимонной кислотой. А если уж и использовать это средство, то очень редко и в минимально возможной концентрации.