Как почистить забитый слив в ванной? 5 простых шагов

Конечно, в магазине всегда можно найти живительные химикалии, которые „проедят дыру“ в том, что забило слив в ванной. Однако, как вам скажет любой сантехник, ничего хорошего в этой довольно агрессивной химии для труб нет. Поэтому в идеале надо немного запачкать руки, пишет Delfi Dom&Sad.