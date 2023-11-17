Домашний антисептик: 7 комнатных растений, которые защищают от вирусов
Комнатные растения — отличный способ освежить и украсить интерьер. Однако этим их способности не ограничиваются. С помощью фитонцидов и эфирных масел они способны очищать воздух от уличной пыли, болезнетворных бактерий и вирусов. Какие именно цветы способны поддержать иммунитет, рассказал Elle Decoration.
Герань
Пеларгония или герань неприхотлива в уходе и обладает целебными свойствами. Она очищает воздух в помещении, а выделяемые геранью вещества губительны для стрептококков, стафилококков, вирусов гриппа и разнообразных бактерий, вызывающих ОРЗ. Кроме того, эфирные масла растения способны бороться со стрессом и бессонницей.
Сансевиерия
Сансевиерия, больше известная как „щучий хвост“ или „тещин язык“, очищает и увлажняет воздух, обладает ярко выраженными иммуномодулирующими, противовирусными и фунгицидными свойствами, а также повышает устойчивость к простудным заболеваниям. Но это еще не все — считается, что „щучий хвост“ даже способен поглощать компьютерное излучение.
Лавр
Лавр часто использую как приправу, но мало кто знает о его целебных свойствах. Из-за высокого содержания фитонцидов, дубильных веществ и микроэлементов растение оказывает мощное укрепляющее воздействие на иммунитет. Словно антибиотик, лавр обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом и убивает даже туберкулезную палочку.
Монстера
Монстера или вечно зеленая лиана практически в любом интерьере смотрится эффектно и эстетично. Кроме того, большие листья монстеры выделяют полезные вещества, которые подавляют вирусов и микробов, а также помогают ионизировать воздух. В Юго-Восточной Азии это растение ставят в комнату к больному для ускорения выздоровления.
Лимон
Широко известно про способности плодов лимона поддерживать иммунитет. Однако мало кто знает, что листья растения выделяют эфирные масла, которые эффективно борются с патогенными микроорганизмами, бактериями и вирусами.
Алоэ
Листья алоэ используются как в народной, так и в традиционной медицине. Вещества растения действуют как иммуномодулятор, не только способствуя общему оздоровлению организма, но и защищая от таких бактерий, как стрептококк, стафилококк, дифтерийная и дизентерийная палочки. Кроме того, алоэ способно улучшать пищеварение и ускорять процесс регенерации кожи.
Араукария
Внешне похожее на маленькую елку растение способно хорошо отфильтровывать воздух. К тому же оно обладает фитонцидными свойствами, убивает и подавляет рост и развитие различных бактерий и микробов. Растение повышает влажность в комнате, что благотворно влияет на состояние дыхательной системы.