Домашний антисептик: 7 комнатных растений, которые защищают от вирусов

Герань

Пеларгония или герань неприхотлива в уходе и обладает целебными свойствами. Она очищает воздух в помещении, а выделяемые геранью вещества губительны для стрептококков, стафилококков, вирусов гриппа и разнообразных бактерий, вызывающих ОРЗ. Кроме того, эфирные масла растения способны бороться со стрессом и бессонницей.

Сансевиерия

Сансевиерия, больше известная как „щучий хвост“ или „тещин язык“, очищает и увлажняет воздух, обладает ярко выраженными иммуномодулирующими, противовирусными и фунгицидными свойствами, а также повышает устойчивость к простудным заболеваниям. Но это еще не все — считается, что „щучий хвост“ даже способен поглощать компьютерное излучение.

Лавр

Лавр часто использую как приправу, но мало кто знает о его целебных свойствах. Из-за высокого содержания фитонцидов, дубильных веществ и микроэлементов растение оказывает мощное укрепляющее воздействие на иммунитет. Словно антибиотик, лавр обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом и убивает даже туберкулезную палочку.

Монстера

Монстера или вечно зеленая лиана практически в любом интерьере смотрится эффектно и эстетично. Кроме того, большие листья монстеры выделяют полезные вещества, которые подавляют вирусов и микробов, а также помогают ионизировать воздух. В Юго-Восточной Азии это растение ставят в комнату к больному для ускорения выздоровления.

Лимон

Широко известно про способности плодов лимона поддерживать иммунитет. Однако мало кто знает, что листья растения выделяют эфирные масла, которые эффективно борются с патогенными микроорганизмами, бактериями и вирусами.

Алоэ

Листья алоэ используются как в народной, так и в традиционной медицине. Вещества растения действуют как иммуномодулятор, не только способствуя общему оздоровлению организма, но и защищая от таких бактерий, как стрептококк, стафилококк, дифтерийная и дизентерийная палочки. Кроме того, алоэ способно улучшать пищеварение и ускорять процесс регенерации кожи.

Араукария