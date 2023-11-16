Это возможно? Как вырастить грейпфрут на подоконнике

Образование нескольких зародышей в одном семени называется полиэмбрионией. И самое интересное: все частицы, кроме самой мелкой и слабой, являются носителями материнской наследственности. Когда эти растения вырастут, их не нужно прививать культурным сортом.

Какие условия нужны для выращивания грейпфрута дома

При выращивании цитрусовых, в том числе и грейпфрута, основное внимание в квартире следует уделить освещенности, особенно в зимнее время. Не лишней будет дополнительная подсветка люминесцентными лампами. При слабом освещении листья тянутся к свету, а за ними и ветки, которые искривляются или становятся уродливыми.

Растение не любит резких “телодвижений”. Если его резко развернуть на 180°, сразу же начнут осыпаться листья, цветки и бутоны. При хорошем уходе грейпфрут в комнате может вырасти до двух и более метров.

Поливать растение нужно умеренно, особенно зимой — один раз в 7-10 дней. Желательно чаще протирать листья влажной тряпочкой, полезно устраивать освежающий душ из пульверизатора утром и вечером. Помните, что цитрусовые не переносят хлорированную воду. Лучше их поливать дождевой, снеговой водой, нагретой на 3- 4 °С выше комнатной температуры.

Почва и подкормки

Весной растение пересаживают в новый, более крупный горшок, не помешает обновить и почву. Не стоит забывать, что вечнозелёные питомцы поглощают много питательных веществ, поэтому для пяти- шестилетнего растения нужна деревянная кадка высотой 40-50 см и диаметром не менее 50-60 см.

Для грейпфрута рекомендуется почвенная смесь, в состав которой следует добавить дерновую и листовую землю, перегной, торф и песок (в соотношении 2:1:1:1:1). В качестве дренажа используют керамзит, мелкий щебень, размещая его на дне слоем 5-8 см.