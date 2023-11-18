Что можно посадить на подоконнике зимой: топ-10 простых культур для новичков

Ведь на участке дачный сезон уже завершен, а зелень в магазинах стремительно дорожает. Даже без опыта садовода и цветовода реально вырастить у себя дома эти несколько культур — просто будьте готовы уделить им некоторое время.

Что легко выращивать на подоконнике — опыт не нужен

В первую очередь, это микрозелень — смесь салатов, руккола, шпинат. И, конечно же, традиционные укроп, петрушка и зеленый лук. Все эти травы вы можете найти втридорога на полках супермаркетов, а можете вырастить дома.

Также популярностью у хозяек, даже неопытных, пользуются пряные и ароматные травы:

мята;

розмарин;

базилик;

майоран;

горчица.

Более опытные в обращении с землей и горшками хозяйки выращивают огурцы, помидоры и перец — сладкий и острый. Это должны быть декоративные или самоопыляемые низкорослые сорта. Ростки будет нужно пересаживать в горшки побольше и досвечивать растения фитолампой.

Кроме того, выращивают фасоль и горошек, и даже морковь — для нее горшок должен быть не менее, чем 30 см глубиной. Или выбирайте специальные сорта, которые растут не вниз, а вширь — так называемая „круглая“ морковь.