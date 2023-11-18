Что можно посадить на подоконнике зимой: топ-10 простых культур для новичков
В последнее время многие хозяева и хозяйки задумываются о том, чтобы вырастить у себя дома что-то съедобное и полезное, а не только красивое. Тема завести огород на подоконнике стремительно становится популярной, особенно с наступлением холодов, пишет Telegraf.
Ведь на участке дачный сезон уже завершен, а зелень в магазинах стремительно дорожает. Даже без опыта садовода и цветовода реально вырастить у себя дома эти несколько культур — просто будьте готовы уделить им некоторое время.
Что легко выращивать на подоконнике — опыт не нужен
В первую очередь, это микрозелень — смесь салатов, руккола, шпинат. И, конечно же, традиционные укроп, петрушка и зеленый лук. Все эти травы вы можете найти втридорога на полках супермаркетов, а можете вырастить дома.
Также популярностью у хозяек, даже неопытных, пользуются пряные и ароматные травы:
мята;
розмарин;
базилик;
майоран;
горчица.
Более опытные в обращении с землей и горшками хозяйки выращивают огурцы, помидоры и перец — сладкий и острый. Это должны быть декоративные или самоопыляемые низкорослые сорта. Ростки будет нужно пересаживать в горшки побольше и досвечивать растения фитолампой.
Кроме того, выращивают фасоль и горошек, и даже морковь — для нее горшок должен быть не менее, чем 30 см глубиной. Или выбирайте специальные сорта, которые растут не вниз, а вширь — так называемая „круглая“ морковь.