Наш сад
18.11.2023, 13:52

Что можно посадить на подоконнике зимой: топ-10 простых культур для новичков

 
ФОТО: Chernyshkova Natalia | Shutterstock

В последнее время многие хозяева и хозяйки задумываются о том, чтобы вырастить у себя дома что-то съедобное и полезное, а не только красивое. Тема завести огород на подоконнике стремительно становится популярной, особенно с наступлением холодов, пишет Telegraf.

Ведь на участке дачный сезон уже завершен, а зелень в магазинах стремительно дорожает. Даже без опыта садовода и цветовода реально вырастить у себя дома эти несколько культур — просто будьте готовы уделить им некоторое время.

Что легко выращивать на подоконнике — опыт не нужен

В первую очередь, это микрозелень — смесь салатов, руккола, шпинат. И, конечно же, традиционные укроп, петрушка и зеленый лук. Все эти травы вы можете найти втридорога на полках супермаркетов, а можете вырастить дома.

Также популярностью у хозяек, даже неопытных, пользуются пряные и ароматные травы:

  • мята;

  • розмарин;

  • базилик;

  • майоран;

  • горчица.

Более опытные в обращении с землей и горшками хозяйки выращивают огурцы, помидоры и перец — сладкий и острый. Это должны быть декоративные или самоопыляемые низкорослые сорта. Ростки будет нужно пересаживать в горшки побольше и досвечивать растения фитолампой.

Кроме того, выращивают фасоль и горошек, и даже морковь — для нее горшок должен быть не менее, чем 30 см глубиной. Или выбирайте специальные сорта, которые растут не вниз, а вширь — так называемая „круглая“ морковь.

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