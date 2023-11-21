Раскрыты простые способы сделать интерьер дома визуально дороже

Антелава считает, что даже самый скромный интерьер можно сделать визуально дороже, если активно использовать зеркальные поверхности. Этот прием поможет создать иллюзию большого пространства и придать особую изысканность даже самым простым помещениям. Однако не стоит увлекаться такими поверхностями в „мокрых“ зонах, чтобы минимизировать последующий уход, добавила дизайнер.

Предметы искусства и декоративные изделия также подчеркнут хороший вкус хозяев, продолжила собеседница.

„Я рекомендую обратиться к работам молодых и малоизвестных художников. Важно по возможности отказаться от массовых тиражных изделий, которые встречаются повсеместно. Существуют различные ярмарки, в том числе онлайн-формата, где можно приобрести уникальные изделия по невысоким ценам. Они подчеркнут вкус хозяев и станут правильными интерьерными акцентами. Также можно сделать что-то своими руками в рамках доступных мастер-классов“, — говорит Вероника Антелава архитектор, дизайнер интерьера.

Также Антелава рекомендовала выбирать фурнитуру и осветительные приборы из металла или его имитации в одном оттенке.

„Металл или его имитации так или иначе встречаются в интерьере в виде кухонной фурнитуры, мебельных ножек, элементов осветительных предметов, но многие не учитывают тот факт, что одновременное использование золотых, серебряных, медных оттенков в одном помещении визуально удешевит пространство“, — объяснила эксперт.