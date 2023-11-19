Капсулы для стирки не растворяются: эти досадные ошибки с их использованием делают многие

Причина кроется в одной из нескольких ошибок, которе допускают пользователи. И это не только чрезмерное использование средства.

Рассказываем, как правильно стирать с капсулами, чтобы получать чистое белье без проблем.

Почему капсулы для стирки не растворяются

Неправильное размещение капсулы в барабане. Многие считают, что нет разницы, когда класть это средство для стирки в машинку. На самом же деле это очень важно. Правильно сначала класть капсулу в пустой барабан, размещая ее ближе к стенке, а затем уже загружать грязное белье.

Перегруженная машинка. Если барабан машинки будет набит вещами до отказа, в нем не останется места для воды и должного перемешивания белья. В таком случае капсула для стирки не сможет раствориться, а одежда окажется еще грязнее, чем была до стирки.

Температура стирки. Для растворения капсулы нужна достаточно горячая вода. Для стирки вещей на низкой температуре лучше использовать порошок или жидкое средство.

Много капсул. Для стирки в бытовой стиральной машине обычно достаточно одной капсулы. Если использовать сразу две единицы средства, им может не хватать воды для полного растворения.

Неправильное хранение. Капсулы не зря продаются в герметичных контейнерах или пакетах с зип-застежой. Там их лучше и хранить. Следите за тем, чтобы на средство не попадала влага. Иначе капсулы могут стать твердыми, или, наоборот, разорваться.