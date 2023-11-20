ГАЛЕРЕЯ | Сделайте свой дом красивым к праздникам: дизайнер интерьера представляет тенденции этого года

Рождественские украшения в натуральных тонах были популярны уже некоторое время, но стиль этого года отличается от прошлого — он одновременно классический и современный, с акцентом на качественную работу и натуральные текстуры. Сочетание различных белых, теплых нейтральных и глубоких земляных тонов создает расслабляющее и располагающее настроение. „Деревенский стиль по-новому характеризуется высококачественными натуральными материалами, изделиями ручной работы, вдохновленными шведским народным искусством, и теплыми тонами, типичными для местных загородных домов. Все это вместе делает дом уютным местом, где отдыхает душа“, — рассказал дизайнер интерьера.

Сначала подумайте об общем виде комнаты и о том, как добавить красные акценты, чтобы результат оставался гармоничным. Одна из распространенных ошибок, которые люди склонны совершать при декорировании дома, — этослишком много лишнего: если добавить красные детали к обилию украшений, посуды, еды и цветов, то в результате перед глазами будет пестрить. Поэтому, если вы хотите добавить красный цвет в свой дом, используйте его в нейтральной обстановке и в нескольких местах – красные украшения на елке, красные салфетки или тарелки на рождественском столе, красные чехлы на подушки и пледы на диване и т. д. . Если рождественская елка и украшение стола сочетаются друг с другом, результат получается со вкусом“, — подтверждает Педро Кастро , руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Во время Рождества вы не можете обойти красный цвет, и в этом году вы также увидите много этого цвета в дизайне интерьера, хотя и в более минималистичном стиле, чем обычно. В начале праздничного сезона красный цвет в основном используется как дополнительный теплый акцент к нейтральным тонам. Он также хорошо сочетается с графическими принтами, вдохновленными природой, земляными тонами и натуральными материалами.

Как использовать его дома?

Если вы хотите создать дома уют к началу праздничного сезона, запаситесь вышитыми наволочками, мягкими шерстяными пледами и корзинами ручной работы. Или накройте стол посудой и столовыми приборами в традиционном стиле, а также текстилем ручной работы, позаимствовавшим цвета и мотивы шведского народного искусства.

Красота природы в доме

Натуральные украшения с каждым годом становятся все популярнее. Натуральные материалы, такие как шерсть, хлопок, керамогранит и дерево, делают дом уютнее и со временем становятся только красивее.

Как использовать дома?

„При оформлении в этом стиле на помощь приходят украшения ручной работы. Природу можно привнести в комнату с помощью зелени, натуральных материалов и находок природы – например, в качестве декора можно использовать сосновые шишки. Если вы предпочитаете более естественный стиль, выберите елочные украшения из соломы, текстиля или бумаги или вместо этого повесьте на елку имбирные пряники“, — пояснил Кастро.

Украсьте в своем стиле

„Праздничные украшения каждого дома могут стать лицом этого дома. За тенденциями можно следить, главным образом, тогда, когда они действительно рассказывают о хозяине. Просто экспериментируйте и не стесняйтесь проявить индивидуальность своего дома. Вы можете подойти к сервировке праздничного стола с такой же свободой и креативностью — сочетайте старые любимые блюда с новой посудой и рождественскими украшениями и найдите стиль, который будет таким же уникальным, как и весь остальной дом“, — отметил дизайнер интерьера IKEA.

Кастро также рекомендует после снятия украшений после праздников рассортировать их и решить, что следует оставить, отдать, отремонтировать, использовать повторно или какие новые детали могут соответствовать существующим. Кроме того, следует убедиться, что все лампочки работают, и подумать, можно ли их заменить на более энергоэффективные.

„Когда наступило самое темное время года более уютное ощущение создают различные светильники. Из них светодиодные гирлянды и лампочки потребляют меньше всего энергии. Светодиодные лампы служат дольше и потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания. Средняя светодиодная лампа на 250 люмен, которая горит целый день, потребляет всего 1,31 кВтч в месяц, а это значит, что она стоит всего несколько десятков центов, в зависимости от тарифов поставщика услуг“, - сказал Кастро.

Еще одно доступное решение — светодиодные цепи на батарейках, ведь вы всегда можете использовать аккумуляторные батареи для более длительного и экономичного результата. Еще одна полезная вещь — встроенный таймер, который включает свет каждый день в одно и то же время и держит его включенным в течение 6 часов.