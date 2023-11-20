Топ-7 распространенных проблем маленьких квартир и способы их решения

Портал Bright Side рассмотрел распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы небольших квартир, и дал ценные советы по их решению.

Одна из проблем заключается в том, что в кухне все необходимое не помещается. Для вещей покрупнее можно смастерить встроенный шкаф, а всякие мелочи вроде зарядок для телефонов, ключей и так далее, которые в доме вечно теряются, складывать в ящички, корзинки и прочие компактные хранилища.

В маленьких квартирах обычно нет библиотеки, потому что для книжного шкафа нет места. Решением могут стать встроенные полки для книг и альбомов.

Дальше рассмотрим другие частые проблемы компактных квартир и их решения.

Нет места для одежды

“Куда же мне складывать всю одежду и обувь?“ — такой вопрос наверняка часто задают владельцы маленьких квартир. Шкафы занимают много места и визуально сужают пространство.

Решением станет встроенный стенной шкаф, который можно заполнить вещами от пола до потолка. Там можно и повесить полки, на которых удобно расставить коробки, и установить штанги для вешалок, и разместить зеркало. А можно создать систему открытого хранения — то есть практически то же самое, но без дверей (при наличии отдельного маленького помещения), или заменить их шторками. А можно обрамить подвесным шкафом (закрытыми полками) дверь. Желательно — светлого тона, чтобы визуально создавалось впечатление, что он не массивный.

Еще одна проблема небольшого пространства для жизни — отсутствие места для постельного белья, полотенец, несезонной одежды и спортивной экипировки (например, для зимних видов спортивного отдыха).

Поможет решить проблему кровать, под которой можно создать ящики для таких вещей — с колесиками или без. Также можно создать комод-подиум. Он прячет вещи и расширяет пространство.