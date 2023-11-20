Топ-7 распространенных проблем маленьких квартир и способы их решения
Маленькие квартиры обычно ассоциируются с теснотой и нехваткой места. И хотя мы понимаем, что пространство ограничено, нам все же хочется украсить квартиру парой дизайнерских вещей, разместить в ней мебель и другие вещи. И здесь главное знать меру, пишет Delfi Dom Sad.
Портал Bright Side рассмотрел распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы небольших квартир, и дал ценные советы по их решению.
Одна из проблем заключается в том, что в кухне все необходимое не помещается. Для вещей покрупнее можно смастерить встроенный шкаф, а всякие мелочи вроде зарядок для телефонов, ключей и так далее, которые в доме вечно теряются, складывать в ящички, корзинки и прочие компактные хранилища.
В маленьких квартирах обычно нет библиотеки, потому что для книжного шкафа нет места. Решением могут стать встроенные полки для книг и альбомов.
Дальше рассмотрим другие частые проблемы компактных квартир и их решения.
Нет места для одежды
“Куда же мне складывать всю одежду и обувь?“ — такой вопрос наверняка часто задают владельцы маленьких квартир. Шкафы занимают много места и визуально сужают пространство.
Решением станет встроенный стенной шкаф, который можно заполнить вещами от пола до потолка. Там можно и повесить полки, на которых удобно расставить коробки, и установить штанги для вешалок, и разместить зеркало. А можно создать систему открытого хранения — то есть практически то же самое, но без дверей (при наличии отдельного маленького помещения), или заменить их шторками. А можно обрамить подвесным шкафом (закрытыми полками) дверь. Желательно — светлого тона, чтобы визуально создавалось впечатление, что он не массивный.
Еще одна проблема небольшого пространства для жизни — отсутствие места для постельного белья, полотенец, несезонной одежды и спортивной экипировки (например, для зимних видов спортивного отдыха).
Поможет решить проблему кровать, под которой можно создать ящики для таких вещей — с колесиками или без. Также можно создать комод-подиум. Он прячет вещи и расширяет пространство.
На самом деле неудобно каждый раз вытаскивать откуда-то гладильную доску, поэтому нередко вещи начинают гладить на столе или на кровати. Однако можно оборудовать и встроенную в стену складывающуюся гладильную доску. И сделать это там же, где вы храните одежду и обувь.
В небольшой квартире все же можно найти место и для комнатных растений, но размещать их нужно рационально, и для этого подойдут не только подоконники, но и лестница — как напольная, так и настенная. Также можно использовать многоярусные подставки для цветов.
Маленькие квартиры принято оформлять в светлых, а не темных тонах, чтобы пространство не казалось еще теснее и в нем было “больше воздуха”. Однако если вы хотите привнести в интерьер темные тона, то лучше делать это с помощью аксессуаров. Например, большая картина, написанная в темных красках, придаст помещению ощущение глубины. Черные аксессуары на светлом фоне придают интерьеру элегантность и современность.
Также рекомендуется помнить о правиле 60-30-10, что означает: 60% помещения должно быть светлого цвета, 30% — другого цвета, а 10% отведите акцентным деталям. Если идея с черным цветом вас отталкивает, то попробуйте серый.