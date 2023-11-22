ЭКСПЕРТ | Покупатель мебели все чаще ищет более функциональные вещи

Aatrium – обладающий самой большой торговой площадью отечественный универмаг товаров домашней обстановки. Поскольку он работает на местном рынке уже четверть века и является старейшим игроком этой отрасли в Эстонии, его представители имеют возможность непосредственно наблюдать за покупательским поведением эстонских клиентов.

„Потребители очень тщательно обдумывают свои покупки, и общее состояние экономики также оказывает влияние. Мы изучили поведение покупавших мебель в последние годы жителей Таллинна и Харьюмаа в возрасте от 20 до 65 лет. Оказалось, что чаще всего о покупке мебели задумываются за пару недель – три месяца до непосредственно покупки. Раньше всего клиенты начинают думать о покупке мягкой мебели – более 60% покупателей планируют ее минимум за два-три месяца, – пояснила исполнительный директор Aatrium Sisustuskaubamaja Лийна Кивимяги. – Если кровати и шкафы уже достаточно массово приобретают в нашем интернет-магазине, то мягкую мебель по-прежнему преимущественно покупают в обычном салоне, даже если предварительная работа и проводится онлайн. Потребитель все равно хочет сначала пощупать товар собственными руками“.

Эксперты Aatrium также могут рассказать об изменении вкусовых предпочтений жителей страны. Например, несколько лет назад твердая мебель должна была быть преимущественно древесного цвета, и никто не хотел белую, но теперь до нас дошли скандинавские тренды, и белая мебель очень востребована. То же самое касается и диванов, где предпочтение отдают белой ткани. Кроме того, доминируют округлые формы, особенно в том, что касается столов, ковров и диванов. Ассортимент должен постоянно обновляться, например, о нынешнем бестселлере – континентальной кровати – еще несколько лет назад люди просто не знали.